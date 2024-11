Gros coup de solaire dans le Doubs : le chinois DAS Solar illumine le Pays de MontbÃ©liard

Et si la prochaine gigafactory photovoltaïque installée en France était chinoise ! C’est l’information industrielle majeure de ce lundi 18 novembre dans l’Hexagone. En effet, l’entreprise chinoise, DAS Solar, ouvrira en juin prochain une usine de panneaux photovoltaïques de 3 GW de capacité dans le Doubs. A la clé, « au moins 450 emplois dans un premier temps » !

A l’heure où les annonces de plans sociaux se multiplient en France, un industriel du solaire chinois va poser ses valises dans le Doubs. L’usine est dimensionnée pour “l’accueil de 450 à 600 emplois”, pour lesquels les recrutements débuteront “le mois prochain”, a précisé la dirigeante au cours d’un point de presse organisé avec la communauté Pays de Montbéliard Agglomération (PMA). France Travail et la cellule formation de l’UIMM sot d’ores et déjà sur le pont.

DAS Solar, société chinoise de pointe située dans le Tiers1 du classement Bloomberg

La future usine DAS Solar, d’une capacité de production de 3 GW, représente un investissement de 109 millions d’euros pour la construction de trois lignes d’assemblage de panneaux, a indiqué Shi Si, vice-présidente de DAS Solar, société chinoise de pointe située dans le Tiers1 du classement Bloomberg des fabricants de modules PV, notamment spécialiste de de panneaux de technologie de type N. Pour ce faire, la société s’est rendue acquéreuse lundi d’un ancien site industriel situé à Mandeure, près de Montbéliard. Il s’agit d’une friche industrielle de 100.000 m² à pour 1,2 million d’euros hors taxe. Un lieu symbolique de l’industrie locale où furent fabriqués des vélos Peugeot puis des équipements auto par Faurecia ! Elle sera la première en Europe de DAS Solar, une entreprise fondée en 2018 qui a créé 14 usines en Chine pour un effectif de 8 900 salariés et une capacité cumulée de 55 GW, selon Shi Si.

Dans l’optique du Pacte Solaire 2030

La création d’une usine en Europe est motivée par “la demande de l’Union européenne d’une part de fabrication européenne” dans ce domaine, a précisé la dirigeante. L’usine visera les marchés européen et africain. L’entreprise a choisi la France après avoir prospecté également “en Allemagne et en Espagne”, le gouvernement français et les collectivités ayant “marqué un grand intérêt pour notre projet” et concrétisé des “échanges rapides”, a-t-elle ajouté. De grands développeurs comme Engie, Total ou EDF ont également réservé un accueil plus que favorable à cette implantation dans le cadre du pacte solaire 2030. Par ailleurs, l’entreprise chinoise a dit vouloir développer une “filière locale photovoltaïque complète”, qui ajouterait à l’assemblage des panneaux la production des cellules photovoltaïques, ainsi que des activités en sous-traitance par des “partenaires chinois et locaux”, comme les câbles et connecteurs et les wafers (tranches de silicium). Des accords de confidentialité pour trois autres sites auraient ainsi été signés avec de gros acteurs industriels locaux pour accueillir des sous-traitants chinois de Das Solar autour de la future gigafactory. L’addition de ces projets représenterait un “potentiel total de 2 500 à 3 000 emplois. Dans le Doubs, haut-lieu français de l’industrie automobile, le solaire pose ses jalons. Signe des temps…