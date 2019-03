Solarcentury entre avec succÃ¨s sur le marchÃ© du solaire en France avec 100% de rÃ©ussite aux derniers AO CRE

Solarcentury est un acteur mondial intégré en énergie solaire exerçant ses activités en Europe, Amérique Latine et Afrique. Cette société indépendante dont le siège est basé au Royaume Uni a remporté 57 Mégawatts (MW) de projets solaires photovoltaïques lors des deux derniers appels d’offres dédiés aux centrales au sol en France. Ces premiers succès marquent le lancement de ses premiers projets dans le pays. Solarcentury développe ces trois parcs solaires sur des friches industrielles et délaissées avec son partenaire Oxygn, un acteur majeur dans le développement de projets d’énergies renouvelables, notamment l’énergie photovoltaïque et l’énergie solaire concentrée (CSP) fondé en 2012 à Marseille. Ces projets seront installés à Lourches (17MW dans les Hauts de France), à Marigny (30MW dans le Grand Est) et à Digue de Port-Saint-Louis (10MW en Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Les parcs solaires au sol de Lourches et Digue de Port-Saint-Louis seront en partie cofinancés, à hauteur de 1,1 million et 0,7 million d’euros par du financement participatif. La construction du premier site démarrera début 2020. Les centrales solaires devraient produire 68 GWh par an, ce qui équivaut à la consommation électrique de 25 000 foyers.

Ces succès représentent une étape importante pour Solarcentury qui, après trois années de développement d’un portefeuille solide sur le marché français, va construire, gérer et exploiter ces trois parcs solaires. Solarcentury France poursuit son expansion dans le pays grâce à un large portefeuille de projets en développement qui promet de futurs nouveaux succès.

