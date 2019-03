METROL/ Fondem : forum technique Â« Off-grid Â» le 26 mars prochain Ã  ValprÃ©-Lyon

METROL et la Fondation ENERGIES POUR LE MONDE, organisent le Mardi 26 mars 2019 à Valpré-Lyon le 2ème Forum Technique « Off-grid » et Mini-Salon sur le thème : Solutions durables de mini et micro réseaux photovoltaïques et hybrides pour une électricité accessible techniquement et économiquement dans les pays du Sud. L’événement a pour objectif de faire le point sur les évolutions, les leviers et les contraintes de l’électrification hors réseaux interconnectés, ainsi que d’identifier et caractériser l’offre du secteur privé pour les systèmes autonomes de production, de transport et de distribution d’électricité.

Les points suivants seront plus particulièrement abordés : technologies de production disponibles, conception et mise en œuvre des systèmes, micro et mini réseaux de distribution, interfaces usagers pour le comptage et la facturation, exploitation et maintenance, durabilité des composants, monitoring du système global, rôle de l’opérateur local, pilotage de réseaux hybrides, spécificités et gestion d’un stockage, approche économique et fiabilité des modèles d’affaires, aspects sociaux et rôle des autorités traditionnelles… Cette rencontre sera l’occasion d’échanger largement avec les acteurs concernés : institutions, ONG, industriels, distributeurs, ensembliers, bureaux d’études, développeurs, installateurs, exploitants … mais aussi associations, bailleurs de fonds, investisseurs, experts, etc.

Le principe de l’événement est celui d’un forum technique, à fort contenu d’échanges et de débats. Dans cet esprit, ce forum est couplé à un « mini-salon » au cours duquel des matériels, produits, systèmes ou services seront présentés sur une dizaine de stands, dans une salle de réception de Valpré-Lyon, autour du buffet du déjeuner. Des présentations de solutions techniques innovantes seront également assurées par les fabricants et fournisseurs au cours des « 10 minutes pour convaincre », traditionnelle séquence d’actualité de chaque Forum Technique PV.

