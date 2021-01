SolarArise met en service une centrale solaire de 75 MW dans l’Uttar Pradesh en Inde

Le groupe SolarArise a mis en service une centrale solaire photovoltaïque de 75 mégawatts dans le village de Khera, district de Budaun, dans l’État de l’Uttar Pradesh, fournissant de l’énergie propre à plus de 100 000 personnes dans le nord de l’Inde.

En 2018, ThomasLloyd, un des leaders de l’investissement à impact sur les marchés émergents, a investi dans SolarArise, basé à Delhi, aux côtés du Global Energy Efficiency and Renewable Energy Fund («GEEREF»), conseillé par le Groupe de la Banque européenne d’investissement, et Kotak Mahindra de Core Infrastructure India Fonds («CIIF»).

La nouvelle centrale solaire fonctionne dispose d’un accord d’achat d’électricité («PPA») de 25 ans avec le gouvernement de l’État Uttar Pradesh Power Corporation Limited (UPPCL). Le parc solaire devrait produire environ 120 millions de kilowattheures par an d’énergie propre dans l’État de l’Uttar Pradesh. Commentant ce nouveau développement, Nandita Sahgal Tully, Managing Director Infrastructure Asset Management chez ThomasLloyd a déclaré: “Nous sommes ravis que notre partenariat avec SolarArise continue de croître et nous sommes heureux d’avoir fait des progrès significatifs grâce à la mise en service réussie de ce nouveau site, avec qui plus est, en toile de fond, les difficultés inhérentes de la pandémie COVID-19. Il s’agit d’une réalisation majeure de toute l’équipe de SolarArise et nous les félicitons pour leurs efforts. ”

Le portefeuille actuel de SolarArise de 384 MW comprend six centrales opérationnelles, réparties dans quatre États de l’Inde, d’une capacité totale de 234 MW. Une capacité de 150 MW supplémentaires est déjà financée. Toutes les centrales bénéficient d’accords d’achat d’électricité à long terme avec le gouvernement central ou des contreparties étatiques.Tony Coveney, directeur général, co-responsable de la gestion des actifs d’infrastructure chez ThomasLloyd ajoute: «Cette nouvelle centrale solaire fournira de l’énergie propre à plus de 100 000 personnes dans la région de l’Uttar Pradesh. Ce développement est conforme à la philosophie de ThomasLloyd d’investir dans des projets qui ont un impact positif sur l’environnement, la société et les communautés. Nous sommes fiers de faire partie d’un autre projet qui réalise l’objectif universel d’un avenir énergétique propre.

Le fondateur et directeur de SolarArise, Anil Nayar, a déclaré: «Nos équipes expérimentées ont travaillé en étroite collaboration avec nos sous-traitants, ce qui nous a permis de livrer ce projet plus tôt que prévu, malgré les défis opérationnels auxquels nous avons été confrontés suite à la pandémie mondiale de COVID-19. Pendant tout ce temps, nous avons travaillé avec diligence pour assurer la santé et le bien-être de nos employés. L’énergie renouvelable est plus que jamais nécessaire, car les communautés à travers l’Inde prennent conscience de l’importance des changements climatiques “.