Les sÃ©choirs ThermovoltaÃ¯ques de fourrage de la sociÃ©tÃ© BASE nominÃ©s du concours des SIMA Innovation Awards 2021

Les nominés du célèbre concours du SIMA Innovation ont été annoncés ce jeudi 28 janvier 2021 lors du SIMA Digital Press Day. Les lauréats seront révélés le mardi 13 avril 2021 lors d’un événement organisé par l’AXEMA et le SIMA à l’Hôtel Pullman Eiffel, à Paris. La société BASE avec ses Séchoirs en grange Thermovoltaïques fait partie des heureux nominés de cette année. Explications !

Victime lui aussi du contexte sanitaire actuel, le salon international du SIMA qui se tient habituellement tous les ans à Paris Nord Villepinte, a fait le choix difficile de reporter son édition 2021 à novembre 2022. Toutefois, le célèbre concours du SIMA Innovation Awards qui met à l’honneur les matériels, produits, techniques et services les plus innovants présentés par les exposants du salon, a bien eu lieu, sous une version digitale cette année. Parmi les nominés : la société BAS Cette dernière apporte une touche de modernité et d’écologie au séchage en grange, une technique de séchage artificielle du foin apparue dans les années 60 en France. En innovant avec de l’ancien, BASE rallonge la liste des bénéfices du séchage en grange. La société fait aujourd’hui partie des leaders français du séchage en grange et en a fait son cœur de métier.

Le Thermovoltaïque, un moyen d’atteindre l’autonomie alimentaire

Le premier atout des séchoirs Thermovoltaïques est de permettre aux exploitants d’atteindre plus de 90% d’autonomie fourragère. Les éleveurs français dotés d’un séchoir conçu par BASE sont fiers d’afficher d’excellents niveaux d’autonomie alimentaire, et ce dès la première année d’exploitation du séchoir. En fait, équiper son bâtiment de panneaux Cogen’Air® qui récupèrent la chaleur a pour premier effet d’augmenter la température de l’air extérieur de +5°C à +15°C. En se réchauffant, le taux d’humidité de l’air diminue de 20% à 50%. L’air est bien plus sec et le séchage plus efficace, ce qui permet une meilleure conservation des propriétés nutritives des fourrages. De ce fait, les éleveurs valorisent mieux leurs productions, faisant bénéficier à toutes leurs coupes de la même qualité de séchage quelle que soit la saison. L’utilisation de compléments alimentaires est alors minime ou inexistante. Un vrai retour à l’herbe !

Le bonus financier, cerise sur le gâteau

N’oublions pas que Cogen’Air est à la base un panneau solaire produisant de l’électricité ! Qui dit production électrique, dit revenu annuel assuré par la vente de l’électricité. Sans compter que le flux d’air généré sous les panneaux permet d’accroître leur rendement photovoltaïque (+9,8%, données certifiées), un bonus supplémentaire différenciant d’une installation photovoltaïque classique et permettant ainsi de bénéficier d’un meilleur revenu à puissance installée égale.

La conception des séchoirs assurée par le Bureau d’Etudes BASE

BASE intervient depuis la conception, jusqu’à la réalisation du séchoir en grange et accompagne le client sur toutes les phases de son projet. La société s’est entourée de partenaires pour la construction du séchoir. BASE conçoit des séchoirs sur mesure, garantissant la fourniture d’un séchoir performant couvrant les besoins de séchage annuels du client, quelles que soient les conditions météorologiques. Le bureau d’études

BASE a une très bonne connaissance du métier des éleveurs et peut ainsi leur dispenser des conseils sur le mode de récolte, la gestion des différentes coupes, etc. Des conseils précieux puisque la construction d’un séchoir implique nécessairement des changements dans l’organisation des chantiers de coupes et des engrangements. Le Bureau d’Etudes BASE est sollicité pour des projets de construction de séchoirs neufs mais également pour de la rénovation de séchoirs existants. BASE a également conçu un système de régulation, qui couplé à ses panneaux, permet un fonctionnement quasi autonome du séchoir. Les ventilateurs ne s’activent que lorsque l’air présente des caractéristiques optimales pour le séchage, améliorant de fait la qualité du séchage et réduisant la consommation des ventilateurs.

Des projets de séchage durables, respectueux de l’environnement

Les clients de la société BASE ont tous un point commun. Investir dans des solutions d’avenir, durables, qui pérennisent leurs exploitations en leur apportant de la résilience, en leur permettant de s’adapter au changement climatique et d’obtenir des labels tels que Agriculture Biologique, lait de foin, AOP ou des certifications environnementales comme HVE (Haute Valeur Environnementale). Des démarches responsables, avec une vraie volonté de réduire leur empreinte carbone, d’améliorer leur productivité et leur autonomie.

Pour satisfaire le besoin d’autonomie des éleveurs, BASE propose également des solutions de pompage solaires leur conférant autonomie énergétique et autonomie en eau. Ces solutions leur permettent d’abreuver leurs animaux ou d’irriguer leurs cultures maraîchères avec des pompes fonctionnant au fil du soleil.

Encadré

Quid du Thermovoltaïque ?

Le Thermovoltaïque consiste en la production simultanée de chaleur et d’électricité par un panneau solaire. Ce panneau solaire qui, vu de face, ressemble aux autres, dissimule au dos un ingénieux système de récupération de chaleur, développé par la société BASE. Ce panneau, breveté et fabriqué en France, se nomme Cogen’Air®.