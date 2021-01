Bilan 2020 : croissance de 30% pour Lendopolis, spÃ©cialiste franÃ§ais du financement participatif des EnR !

En dépit du contexte actuel, le secteur des énergies renouvelables se porte bien et ne cesse de gagner du terrain puisque la production est en hausse de 11,5%1. La part des EnR continue donc de croître dans le mix énergétique hexagonal et les français sont de plus en plus nombreux à s’approprier les enjeux de la transition énergétique. Pour preuve, Lendopolis – spécialiste français du financement participatif dans le secteur des énergies renouvelables – a collecté plus de 27 millions d’euros en 2020, soit une croissance de 30% par rapport à 2019 !

Un engouement citoyen toujours plus fort

En 2020, dans un contexte inédit, Lendopolis a dû s’adapter pour répondre au mieux aux attentes des 38 000 membres qui constituent sa communauté. Fort d’une proximité renforcée, d’une réelle transparence et d’un engagement accru en termes d’impact et de citoyenneté, Lendopolis a plus que jamais réussi à mobiliser sa communauté en collectant plus de 27 millions d’euros. Avec le soutien de La Banque Postale, 57 collectes locales ont ainsi été menées au plus près des projets pour des montants de plus en plus importants. Une collecte record d’1 920 000 d’euro a couronné de succès la fin d’année 2020, avec l’investissement de 126 résidents dans les Landes et les départements limitrophes. Grâce aux projets financés en 2020, 16 747 tonnes de CO2 seront évitées. Une façon concrète d’avoir un impact positif avec son épargne.

Encadré

Lendopolis, une entreprise résolument engagée

En décembre 2020, Lendopolis a également réalisé sa première collecte sous forme de don. A travers ce projet, l’entreprise française a voulu soutenir l’association Synergie Solaire qui mène des projets où les énergies renouvelables sont au service du développement économique et social. Grâce à la générosité de la communauté, plus de 15 000 € ont été récoltés.