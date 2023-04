Entreprise- Sireos / Nicolas Beret, profession EPCiste

Après plus de douze ans passés chez Bouygues, dans la Business Unit activités PV France et ses 1,7 GW de projets, Nicolas Beret, âgé de 35 ans, était arrivé au bout d’un cycle. Sa volonté d’entreprendre a fait le reste. Ainsi est née, début 2022, l’entreprise héraultaise Sireos qui se positionne clairement comme un nouvel EPCiste de centrales solaires de grande taille. Autour du triptyque : conception, construction et maintenance ! De quoi séduire les développeurs en quête d’opérateurs compétents sur le sujet.

L’agilité est la compétence de demain. Tel pourrait être le nouveau mantra de Nicolas Beret. Cet ancien élève de l’école des Mines d’Alès a œuvré pendant une douzaine d’années, juste après ces études, dans la Business Unit photovoltaïque d’un des plus grands groupes européens de construction à savoir le groupe Bouygues. Il a beaucoup appris, glané d’incontestables compétences et un sens aigu du management. Mais la roue tourne. Rattrapé par ses velléités entrepreneuriales, Nicolas Beret a franchi le pas. Accompagné de quelques amis collaborateurs, il a créé, en mars 2022 à Mauguio à côté de Montpellier, l’entreprise SAS Sireos, une structure à taille humaine de construction de centrales solaires de grande taille, au sol ou en ombrières sur des parkings.

Une empreinte positive sur les territoires

En quelques mois, le succès est au rendez-vous. « Parmi les valeurs que j’aime mettre en avant dans ma PME, on retrouve la transparence, l’agilité, l’expertise technique, les exigences opérationnelles mais aussi une éthique irréprochable en termes de business en produisant systématiquement de la valeur à proximité des sites de construction, en laissant une empreinte positive sur les territoires. Nous confions l’exécution des chantiers à des compétences locales, des clôturistes, des aménageurs pour les tranchées etc. Sur le volet social, nous faisons également appel à des missions locales d’insertion pour aider des décrocheurs sur le marché de l’emploi à reprendre une vie active » confie Nicolas Beret. A ce jour, Sireos dispose dans les tuyaux d’environ 150 MW à construire, de la plus petite centrale de 2,2 MW à Colmar jusqu’à la plus grande de 19 MW en Région Haut de France développée par la Générale du Solaire. « Daniel Bour, le président de la Générale du Solaire, et Régis Deberle, le DG, m’ont fait confiance. Ils nous ont mis le pied à l’étrier. Pour notre premier exercice, notre CA devrait s’élever, en juin prochain, aux alentours des 8 millions d’euros » poursuit le jeune ingénieur qui multiplie les coopérations avec de nombreux autres développeurs de la place.

Parier sur l’innovation

En matière d’EPC, il existe deux positionnements sur le marché. Soit la société s’oriente vers une mission d’entreprise générale, soit vers la sous-traitance. Sireos a choisi son camp. « Sireos se positionne clairement en tant qu’entreprise générale. Nous intervenons en propre, ce qui permet de mettre en avant nos éléments différenciants, nos valeurs. Nous embauchons sans cesse, avec déjà plus de 30 personnes, en équivalent temps plein, lancées dans l’aventure en à peine plus d’un an d’activité » se réjouit Nicolas Beret. Autre point mis en avant par le jeune chef d’entreprise, son appétence à l’innovation. « Nous souhaitons réaliser un à deux projets sur dix avec un fort degré d’innovation, par exemple dans le flottant ou encore sur des centrales couplées à du stockage. Notre ambition est de nous placer en avance de phase pour pouvoir dans le futur répondre aux évolutions du marché, apporter notre pierre à l’édifice » souligne Nicolas Beret qui insiste également sur la notion de plaisir au travail. « Plus nos équipes s’épanouiront, plus nous créerons de la croissance et de l’emploi. Pour un futur lumineux ! » conclut-il. Et d’ailleurs pour la petite histoire, Sireos n’est rien d’autre que la contraction de Sirius, la deuxième étoile la plus brillante du système solaire et d’eos qui signifie l’aurore. Vous avez dit avenir radieux ?

Encadré

Sireos et Watteos, la paire gagnante

Créée en décembre 2022, la société SAS Watteos installée à Aix-en-Provence se veut développeur et aménageur énergétique indépendant. Son ambition est de produire une énergie solaire compétitive tout en décarbonant le mix énergétique. Sireos s’est donc associée à Watteos pour former un groupe intégré qui permettra de maitriser tout le cycle de vie des projets photovoltaïques depuis leur initiation jusqu’à leur fin de vie. « Les synergies évidentes avec Sireos seront un atout majeur pour réaliser des projets avec une maitrise totale » reconnaît Albin Garrigue, Directeur Général de Watteos. Les premiers projets devraient sortir de terre courant 2024.