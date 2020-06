EklorInvest : la location d’installation solaire thermique expliquÃ©e pas-Ã -pas

Comment profiter de l’énergie solaire pour la production d’eau chaude sanitaire sans aucun investissement ? Afin de redynamiser le marché du solaire thermique de grande surface et proposer une offre adaptée aux professionnels, Eklor Invest a mis en place le contrat de location-maintenance d’installation solaire thermique clé en main. Les applications sont variées : tourisme et loisir, médico-social, industrie, agriculture et agro-alimentaire…

Concrètement, le principe est simple : Eklor Invest réalise gratuitement les études de potentiel et de faisabilité, prend en charge l’installation et la mise en service, assure le suivi et la maintenance de l’installation durant toute la durée du contrat. Le loyer est calculé d’après les performances réelles de l’installation, un rapport sur les performances est adressé au bénéficiaire une fois par an avec la facture. Avec Eklor Invest, les performances sont garanties, l’engagement est sécurisé et l’entretien de l’installation est entièrement pris en charge. Eklor s’engage et investit. Un sacré gage de confiance pour redorer le blason du solaire thermique!

xsm03.mjt.lu/img/xsm03/b/5q50j/vg5n0.jpeg