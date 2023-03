Solar ExpÃ©rience : un kit solaire pour les rÃ©fugiÃ©s et les sans abris dÃ©veloppÃ© Ã  Montpellier

À 25 ans, Louis Zoccoli, étudiant et entrepreneur à Montpellier, a créé un kit solaire pour aider les réfugiés et les sans-abris à recharger leur téléphone. Une invention récompensée par la fondation de France et le concours Déclics jeunes !

Louis Zoccoli, étudiant et entrepreneur, a créé son entreprise Solar Expérience. Il propose des ateliers pour confectionner son propre panneau solaire. Cette année, il lance un mini kit de survie énergétique pour aider les sans-abris et réfugiés afin de recharger facilement leur téléphone. L’idée démarre en 2022 lors d’une mission humanitaire à Calais. Louis Zoccoli, bénévole, vient en aide à des demandeurs d’asile en organisant des ateliers pour construire des panneaux solaires individuels portatifs. « C’est indispensable pour ces personnes. Ils ont besoin de rester en contact avec leur famille. Je me suis dit qu’il fallait les aider dans le quotidien avec un kit énergétique. Il faut qu’ils puissent avoir accès à l’électricité et recharger leur téléphone mobile de manière gratuite et durable » explique l’étudiant. Passionné depuis toujours par l’énergie solaire, l’inventeur contacte plusieurs usines pour créer son kit et quelques mois plus tard les premiers tests ont été effectués. Tout est assemblé dans une boite à chaussure de 800 grammes. « Au-dessus de la boite, il y a un panneau solaire et à l’intérieur, un câble de 5 mètres multi embout avec un port USB. La durée de vie d’un kit comme celui-ci est de 25 ans », détaille Louis Zoccoli.

400 kits développés

Cette invention a été récompensée par la fondation de France et leur concours Déclics jeunes. L’étudiant a donc reçu 6 000 euros pour développer la production de ses kits. « Je vais pourvoir en fabriquer plus de 400 et les vendre à prix coûtant aux associations à commencer par la Croix Rouge de l’Hérault ». Ils sont ensuite mis à disposition gratuitement dans une centaine de boutiques solidaires. D’ici quelques semaines, Louis Zoccoli va lancer un financement participatif pour continuer le développement et multiplier les partenariats. « Une association française m’a déjà demandé d’envoyer des kits de survie en Turquie après le séisme. Les secours, les familles pourront l’utiliser. Je devrais en envoyer 160. » Le dispositif plaît même au secteur de la santé. Des chercheurs de l’IRD de Montpellier, ont contacté le jeune entrepreneur pour installer des panneaux solaires sur leur piège à moustiques afin de prolonger leur durée. Le projet prend donc une autre dimension. « Ça m’a retourné de savoir que des chercheurs viennent me demander de l’aide, c’est incroyable. Cela prouve que le panneau solaire peut servir dans tous les domaines ». Louis Zoccoli va aussi mettre en place un site Internet pour les particuliers. Tout le monde pourra acheter son kit énergétique avec une promesse : 1 kit solaire acheté = 1 mis à disposition des personnes dans le besoin.