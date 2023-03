Revue de presse/La Tribune : AndrÃ© Joffre Â« Le solaire nâ€™a pas dit son dernier mot Â»

Dans un papier en date du 26 mars, La Tribune ouvre ses pages à André Joffre. Fervent militant du développement de l’énergie solaire depuis plus de 40 ans et précurseur opiniâtre de l’autoconsommation, André Joffre est bien identifié sur la planète énergie française… S’il dirige le bureau d’études techniques en énergie solaire Tecsol, à Perpignan, cet ingénieur des Arts et Métiers est aussi président du pôle de compétitivité DERBI (dédié aux énergies renouvelables) et vice-président d’Enerplan (syndicat des professionnels de l’énergie solaire). Fin connaisseur des rouages complexes du marché de l’électricité, André Joffre voit, dans la crise énergétique qui secoue l’Europe et dans la volonté affichée d’accélérer sur les énergies renouvelables, un aboutissement du solaire. Interview !