Solar Distribution le Â« solution provider Â» dans un marchÃ© en crise

Quand le marchÃ© est tendu, quand la concurrence est plus rude que jamais, lâ€™une des solutions pour repartir dans les ventes et reprendre des parts de marchÃ© est dâ€™acheter Ã bas prix. Depuis le dÃ©but de lâ€™annÃ©e Solar Distribution, basÃ©e en VendÃ©e, a permis Ã beaucoup dâ€™entreprises Ã travers lâ€™Europe de maintenir leurs activitÃ©s et leurs marges.

Solar Distribution a atteint cette annÃ©e la majoritÃ©. 18 ans dâ€™expÃ©rience, 18 ans de rÃ©seau Ã travers lâ€™Europe et mÃªme au-delÃ , 18 ans au service des acteurs du solaire pour leur permettre de vider leur stock en pÃ©riode de plÃ©thore ou dâ€™accÃ©der Ã du matÃ©riel en pÃ©riode de pÃ©nurie. Lâ€™Ã©quipe de Solar Distribution sillonne tous les salons dÃ©diant100% de son Ã©nergie Ã la nÃ©gociation pour Ãªtre le distributeur de panneaux et dâ€™onduleurs photovoltaÃ¯ques qui pratiquent les plus petites marges du marchÃ©, et pour le rester.

Notre marchÃ© solaire change de rÃ¨gles souvent, ses rÃ©fÃ©rences, ses lois et certifications, et mÃªme ses fabricants Ã©voluent ou disparaissent. RÃ©ussir dans le solaire implique dâ€™Ãªtre Ã la page, rÃ©actif, dâ€™anticiper et de mener une veille commerciale de tous les instants. Â«Â Rester leader du dÃ©stockage pendant 18 ans ne peut se faire quâ€™en offrant les meilleurs tarifs possibles dans toutes les phases du marchÃ©. Y compris en ce moment, quand les prix sont si bas quâ€™on pourrait acheter les onduleurs pour les dÃ©manteler et revendre leurs composants Ã meilleur prixÂ Â» ironise Stefan Mathia, fondateur de Solar Distribution.

A titre dâ€™exemple lâ€™entreprise dispose aujourdâ€™hui de plus de 15 000 onduleurs Huawei quâ€™elle distribue Ã des prix dÃ©fiants toute concurrence. De plus lâ€™Ã©quipe sâ€™engage Ã rÃ©pondre Ã toute demande de devis dans les 24/48h et elle gÃ¨re lâ€™ensemble des transports terrestres, maritimes et aÃ©riens Ã travers la planÃ¨te en cas de besoin. Dans un marchÃ© solaire aussi erratique, Solar Distribution permet souvent de retrouver le fil des projets avec le matÃ©riel qui va bien. Dans le neuf ou en repoweringÂ !