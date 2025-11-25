En croissance en 2025, KOURBE s’internationalise en 2026

KOURBE, spÃ©cialiste franÃ§ais pure-player en tiers-investissement expert des projets photovoltaÃ¯ques en toitures et ombriÃ¨res, donne rendez-vous Ã Energaia sur son stand B2 dans le hall 01 (allÃ©e D) pour rencontrer son Ã©quipe renforcÃ©e et Ã©changer sur sa stratÃ©gie 2026-2027.

Fort de ses 25 collaborateurs et un volume approchant les 1000 projets, KOURBE poursuit son dÃ©veloppement en investissant dans des portefeuilles de projets PV en vente totale et accÃ©lÃ¨re sur les projets en autoconsommation en tiers-investissement dÃ©veloppÃ©s et dÃ©ployÃ©s Ã 100% par ses partenaires.

Â«Â Nos moyens financiers nous permettent de dÃ©bloquer des fonds rapidementÂ Â»Â

KOURBE investit 50 Ã 100 Mâ‚¬ par an aussi bien dans des portefeuilles qui sont en dÃ©but de dÃ©veloppement, que dans des portefeuilles dÃ©veloppÃ©s et Ã construire, ou dÃ©jÃ en cours de construction. Â«Â Nos process nous permettent de prendre des dÃ©cisions rapides, et nos moyens financiers nous permettent de dÃ©bloquer des fonds rapidementÂ Â» assure GÃ©rald Semenjuk DGA responsable du business dÃ©veloppement. KOURBE est partenaire des dÃ©veloppeurs et constructeurs de projets photovoltaÃ¯ques, auxquels elle achÃ¨te des portefeuilles de projets pour les financer et les gÃ©rer sur toute leur durÃ©e de vie. KOURBE fait partie de la branche Energie du Groupe Baudelet. Dernier arrivÃ©, Arnaud Rouget prend quant Ã lui la responsabilitÃ© de lâ€™expansion internationale de KOURBE aprÃ¨s avoir menÃ© des missions ENR hors de France en Afrique et en OcÃ©anie. Lâ€™international, le prochain relai de croissance de KOURBEÂ !

Lâ€™Ã©quipe KOURBE Ã Energaia

Lâ€™Ã©quipe KOURBE sera prÃ©sente du 10 au 11 dÃ©cembre 2025 Hall B2 stand 01 allÃ©e D lors du salon ENERGAIA au Parc des Expositions de Montpellier. Alexandre Douay DG fondateur, GÃ©rald Semenjuk DGA responsable du business dÃ©veloppement, Arthur De Paepe, directeur commercial, Julie Biarese, responsable juridique, Thomas Fourmaintraux responsable dâ€™exploitation, Kevin Delangle responsable financements et Arnaud Rouget responsable business international, seront prÃ©sents tout au long du salon pour Ã©voquer avec les mÃ©tiers de KOURBE et les solutions de tiers-investissement. Plus largement, ils pourront Ã©changer sur la vision du marchÃ© du photovoltaÃ¯que en France et hors de France.