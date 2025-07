Solar Brother ouvre Ã  nouveau son capital aux investisseurs Â« grand public Â» sur Crowdcube

Face à l’urgence climatique et à la crise énergétique, les consommateurs sont aujourd’hui de plus en plus attirés par ces innovations solaires, comme l’a démontré le succès fulgurant du lancement de la dernière marmite solaire sur Ulule début juin. Pour faire face à cette demande plus forte et répondre à des enjeux de commercialisation à plus grande échelle, Solar Brother démarre le 10 juillet un nouveau tour de table avec une priorité donnée aux investisseurs privés à partir de 100 Euros sur la plateforme Crowdcube. Objectif : franchir un nouveau palier vers une commercialisation de masse de sa gamme de produits solaire Grand Public !

Créée en 2016, Solar Brother s’est imposée en quelques années comme un acteur incontournable de l’énergie solaire thermique par concentration des rayons avec la conception, production et commercialisation de toute une gamme de produits grand public et professionnels : des innovations pour la cuisine mais aussi pour gagner en économie d’énergie au sein de son habitat avec le lancement récent du chauffage solaire SunAéro, médaille d’or du dernier Concours Lépine.

L’énergie thermique du solaire accessible à tous, en extérieur et à la maison via la plus grande gamme de produits solaires grand public

Depuis sa création, Solar Brother a développé en moins de 10 années, la plus large gamme de produits solaire en Europe, en lançant chaque année 2 à 3 nouveaux produits innovants autour des technologies solaire de concentration des rayons ciblant dans un premier temps les baroudeurs et aventuriers, puis dorénavant l’ensemble des français avec des produits favorisant les économies d’énergie pour les besoins du quotidien (cuisiner, se chauffer, se rafraichir…).

Un atelier de production et centre de démonstration solaire à Carnoules !

En plus de la conception et commercialisation d’une large gamme de produits, Solar Brother a inauguré en 2024 à Carnoules (VAR) un centre de démonstration solaire : un lieu de formation et de sensibilisation à l’énergie solaire thermique. Ce centre accueille des ateliers de démonstration et de formation, permettant à chacun dont des chefs cuisiniers de découvrir les multiples usages du soleil dont la cuisine. Il s’inscrit dans une logique de partage et de transmission, essentielle pour ancrer la transition énergétique dans les pratiques de tous. Depuis 2023, Solar Brother dispose aussi à Carnoules d’un atelier de production afin de garantir la qualité et le suivi du chauffage solaire SunAéro, avec l’objectif de l’étendre rapidement pour industrialiser au maximum et localement l’activité de l’entreprise. L’entreprise est reconnue ESUS (Entreprise solidaire d’utilité sociale), utilise des matériaux recyclés ou recyclables et affirme une politique open-source assumée pour permettre à chacun de construire son propre four solaire.

Un marché démocratisé, et prêt à décoller !

« Après des années de démocratisation, l’adoption de nos produits se fait plus rapidement que prévue. Les préoccupations du grand public ainsi que l’actualité face à l’urgence climatique et à la crise énergétique rejoignent maintenant notre marché. Les récents lancements de SunAéro et de notre marmite solaire Cosmo ont montré que les consommateurs étaient désormais prêts à faire entrer le solaire dans leur quotidien » affirme Gilles Gallo, CEO de Solar Brother. Des résultats qui permettent d’espérer un avenir très prometteur avec un excellent « Time To Market ».

Une levée de fonds pour augmenter les capacités de son unité de production à Carnoules et apporter de la connectivité à toute la gamme de produits

Pour répondre à la demande des consommateurs, et accélérer sa commercialisation en France et à l’international, Solar Brother souhaite lever des fonds pour :

Renforcer son implantation industrielle en région Sud, en faisant passer sa capacité de production actuelle à des volumes plus importants via l’implémentation d’une nouvelle usine d’une capacité de 600 à 1000m².

Développer la connectivité et pilotage de la plupart des produits Solar Brother, à commencer par le chauffage solaire SunAéro en juin puis de l’ensemble de la gamme de cuisson solaire pour apporter de nouveaux usages et possibilités aux utilisateurs.

La mise en place d’une nouvelle stratégie ventes marketing pour assurer la visibilité de l’ensemble des innovations Solar Brother sur ses marchés BtoB et BtoC. Parmi les axes définis, l’étendue de l’offre « cuisine » de la marque auprès des professionnels (camping, restauration gastronomique et snacking, artisans) et l’organisation de formations de cuisine solaire dans les écoles de cuisine. Solar Brother a aussi pour objectif de signer prochainement avec des grands acteurs de la distribution français et européens.

Pour devenir actionnaire Solar Brother, rendez-vous sur Crowdcube le 10 juillet 2025.