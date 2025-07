ECO Emploi : la nouvelle plateforme de recrutement dans le renouvelable

Recruter dans les énergies renouvelables, en 2025, reste un casse-tête, un véritable parcours du combattant. Entre les offres perdues sur les grandes plateformes généralistes, les candidatures inadaptées et les heures passées à trier pour, souvent, zéro profil qualifié… les recruteurs s’essoufflent. Pourtant, les besoins sont bien là, et ils explosent.

Pour répondre à ce déséquilibre, ECOinfos Energies Renouvelables, média indépendant qui réunit plus de 100 000 visiteurs chaque mois et un réseau de 3200 installateurs PV, lance ECO Emploi. Une plateforme entièrement dédiée aux métiers de l’énergie et de l’environnement, qui veut faire bouger les lignes.

Un outil conçu pour les métiers de l’énergie

Photovoltaïque, éolien, hydraulique, géothermie, réseaux de chaleur, mobilité électrique, efficacité énergétique… Tous les secteurs de l’énergie sont concernés. Et tous les métiers aussi : installateurs, techniciens, chargés d’affaires, ingénieurs, commerciaux spécialisés, directeurs d’agence…

ECO emploi cible exclusivement les professionnels du secteur, pour permettre des recrutements précis, rapides et pertinents. Le but : mettre fin aux candidatures hors sujet, au tri fastidieux, et aux processus à rallonge.

Une visibilité immédiate grâce à une audience qualifiée

Adossée à la force de frappe du site www.les-energies-renouvelables.eu, la plateforme bénéficie dès son lancement d’une visibilité immédiate auprès d’un public ultra ciblé. Ce sont des professionnels du secteur, des entreprises, des porteurs de projet, qui consultent chaque jour le site. L’interface a été pensée pour une prise en main rapide, avec une mise en ligne simplifiée des offres et une réception de candidatures qualifiées dans les premières heures.

Une offre tarifaire qui casse les codes

Alors que les plateformes spécialisées affichent souvent des tarifs élevés, ECO Emploi fait le pari inverse : rendre le recrutement accessible, même aux plus petites structures. Le modèle est simple et volontairement agressif : la plateforme est gratuite et en libre accès jusqu’à septembre, sans engagement, et des tarifs ensuite largement en dessous de ceux du marché. De quoi permettre aux TPE, PME, bureaux d’études ou installateurs de trouver le bon profil, sans exploser leur budget.

Une plateforme imaginée par des acteurs du secteur

Ce qui distingue ECO emploi des autres solutions, c’est aussi son ADN. La plateforme a été conçue par des spécialistes des énergies renouvelables, qui connaissent les besoins, les tensions du marché, les délais à tenir, et les compétences difficiles à recruter. Résultat : un outil simple, ciblé, efficace, et aligné sur les réalités de terrain.

emploi.les-energies-renouvelables.eu