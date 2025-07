Centrale solaire du Blagnat : le solaire en partage

EGREGA, filiale du groupe EH2, inaugure avec Energie Rhône Vallée, le Groupe Giammateteo et la commune de Montmeyran la centrale photovoltaïque au sol de Montmeyran, sur l’ancienne carrière du Blagnat. Un exemple emblématique en matière de gouvernance partagée !

La centrale photovoltaïque, d’une puissance de 2,4MWc, se situe sur l’ancienne carrière au lieu-dit Le Blagnat à Montmeyran. La carrière a été ouverte en 1988 et fermée en 2007. EGREGA a initié un développement sur ce site en 2019 dans une logique de réhabilitation d’un terrain dégradé en partenariat avec la SEML Energie Rhône Vallée, et le Groupe Giammatteo, propriétaire du site. Ce projet est exemplaire en matière de gouvernance partagée. En effet, la centrale est détenue majoritairement par le territoire, le capital étant réparti de la manière suivante :

Energie Rhône Vallée (Société d’Economie Mixte du SDED et SDE07, syndicats d’énergie de la Drôme et l’Ardèche) : 45%

Commune de Montmeyran : 5%

Groupe Giammateo : 40%

EH2 (maison mère de EGREGA) : 10%

Ce mode de portage permet d’assurer une maximisation des retombées locales au travers du partage des revenus de la vente d’électricité produite par la centrale. Par ailleurs, la gouvernance du projet est majoritairement portée par des acteurs du territoire.

Dans ce groupement, chaque acteur a pu apporter ses compétences et enrichir ainsi le développement du projet. EGREGA n’est autre que le développeur du projet, acteur opérationnel en charge des études de faisabilité, du développement, de l’assistance à maîtrise d’ouvrage en phase construction et désormais de l’exploitation de la centrale. Energie Rhône Vallée et commune du Montmeyran représentent les acteurs représentant le territoire et les citoyens, garants de l’acceptabilité du projet. Quant au Groupe Giammateo, il s’affiche comme l’acteur économique local et propriétaire du terrain.

Une réhabilitation vertueuse de la carrière

Autre point notable, les porteurs du projet ont voulu développer un projet exemplaire également du point de vue environnemental. Sur propositions d’écologues et paysagistes spécialisés, dont la LPO Drôme, ceux-ci ont mis en place de nombreuses mesures de protection parmi lesquelles l’évitement d’une zone humide, le respect de la topographie de la carrière sur deux niveaux, le maintien de ronciers et des merlons végétalisés existants, le déplacement des nichoirs vers les secteurs arborés … Ces mesures permettent de concilier production d’électricité et valorisation environnementale et ainsi de mettre en œuvre une réhabilitation vertueuse de la carrière. La mise en service est effective depuis avril 2025.