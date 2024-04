Solar Brother dÃ©voile son nouveau four solaire multi-cuisson SUNGOODÂ® XL pour prÃ©parer des repas pour toute la famille !

Solar Brother, leader français des produits solaire grand public, dévoile un nouveau modèle dans sa gamme de cuiseurs solaires, avec la sortie du SUNGOOD® XL : un four qui permet de créer toutes ses recettes favorites pour inviter toute la famille et/ou amis jusqu’à 8 personnes.

Désormais la marque Solar Brother dispose de toute une gamme de fours solaires autonomes « Made in France » SUNGOOD®, pour permettre au plus grand nombre de cuisiner avec l’énergie gratuite du soleil.

SUNGOOD® XL le barbecue solaire qui atteint des températures de plus de 200°C en seulement 15 minutes !

Le four solaire multi-cuisson SUNGOOD® XL s’adapte a toutes les envies pour des repas en famille ou entre amis jusqu’à 8 personnes. Comme toute la famille SUNGOOD®, il utilise le principe de l’énergie solaire à concentration : les rayons du soleil sont réfléchis par les miroirs et concentrés sur le capteur pour une montée en température optimale. Le SUNGOOD® XL permet de préparer des repas avec Suntube® XL : un tube de cuisson de grande capacité qui délivre des températures de 180°C à 250°C pour saisir les aliments avec une montée en température rapide d’une dizaine de minutes. Doté d’une puissance de 700 watts, et d’un grand volume, le SUNGOOD® XL est le barbecue solaire des extérieurs à domicile comme en déplacement. Il s’adapte à toutes les recettes les plus gourmandes : viandes, poissons, légumes, pains, gâteaux, etc. Pliable et sans flammes, il est facilement transportable (forêts, plages, campings, jardins…) et peut équiper un van avec une mise en place facile et rapide.

La cuisine solaire devient chaque année un peu plus avantageuse !

La cuisson solaire a ainsi pour principal avantage d’utiliser une énergie gratuite et souvent disponible. La cuisson solaire ne dépend pas des températures extérieures mais du niveau d’ensoleillement et fonctionne aussi bien en été qu’en hiver. Les fours solaires les plus performants fonctionnent aussi par temps nuageux, ce qui fait de la cuisson solaire une alternative crédible a la cuisson électrique ou au gaz tout au long de l’année. Et pour les professionnels qui rencontrent de plus en plus de difficultés face à ces augmentations des coûts de l’énergie, Solar Brother propose une gamme de fours solaires « géants » Sunchef & Sunchef Pro, fabriqués à Carnoules (Var) dès septembre. Des fours qui ont déjà été installés dans nombre d’établissements en France (camping, auberges, restaurants, etc…).