L’agence de com WOMA, Way Of Marketing & Advertising accompagne les pros des renouvelables et du développement durable

L’agence WOMA, créée par Charline Le Pape et Bérangère Marguet est une agence de communication et marketing 360° basée à Montpellier. WOMA, catalyseur d’effet WAOUH ! Leurs cibles privilégiées : les acteurs du développement durable, de l’économie circulaire et des renouvelables en général et du solaire en particulier !

L’agence WOMA cultive sa différence et se veut une référence à “Woman” et à l’empowerment au féminin. Un positionnement fort, référence à un duo professionnel qui casse les codes de l’entreprenariat. Ses valeurs sont fondées sur :

• La fidélité & la proximité : évoluer ensemble dans un intérêt commun

• La créativité : mettre en lumière la marque tout en produisant des résultats

• La souplesse & la simplicité : aller à l’essentiel en toute agilité

• L’expertise : définir des solutions technologiques adaptées en fonction des

ambitions.

L’agence WOMA agit sur tous les domaines de la communication et du marketing allant du conseil en stratégie à la communication interne et la marque employeur en passant par l’identité graphique, le digital, les relations presse, l’événementiel, la génération de leads, les vidéos/shooting photos, etc. L’ensemble de ses actions tend à apporter de la valeur ajoutée aux marques, en proposant des solutions adaptées, pertinentes et qui donnent du sens à la stratégie de communication des entreprises. Son travail se base sur une recherche permanente de l’excellence, sur un travail collaboratif et sur une écoute active des attentes des entrepreneurs. Notre objectif est de leur créer des outils pérennes et omnicanaux afin de démultiplier l’impact direct de leur communication. Cette méthode est imparable à l’heure du tout digital. « Nous sommes actuellement cinq au sein de notre agence et nous espérons continuer de renforcer l’équipe prochainement pour répondre au mieux aux besoins de nos clients. Notre mission est d’accompagner, de soutenir activement la croissance des entreprises sur tout le territoire. Grâce à notre approche collaborative, nous offrons la possibilité d’externaliser leurs besoins en communication et en marketing, tout en maintenant une étroite collaboration avec leur équipe opérationnelle. Chez WOMA, chaque collaboration représente une promesse de succès mutuel.” souligne Charline le Pape, co-fondatrice de WOMA.

WOMA experte ès transition énergétique

WOMA est sensible aux changements sociétaux et dispose d’une expertise, de par ses références dans les énergies renouvelables. La transformation énergétique, le développement durable ou encore l’économie circulaire sont des sujets qui lui tiennent à cœur et pour lesquels l’agence WOMA apporte une réelle plus-value. « À nous deux, nous avons plus de 24 ans d’expérience dans le secteur de la transition énergétique et écologique. Nous accompagnons des entreprises de toutes tailles en pleine croissance, en pleine transition. Ce secteur des EnR, en pleine mutation, nous pousse à être très créatives et avoir une grande adaptabilité selon l’actualité du client. » précise Bérangère Marguet cofondatrice de WOMA.

Encadrés

Ils leur font confiance

Apex Energies, AREC, VOL-V, ENGIE Solutions, Siklaé, Monte Cristo

Advisory, Vensolair, S4E, Observ’ER, APSystem, Bureau des e-fuels, ENGIE Green, AEG, Portaya…

La nouveauté de cette année

WOMA apporte son soutien financier sur la 2ème édition du Montpellier Blues Festival, qui se déroulera du 3 au 6 juillet 2024 sur la place Royale du Peyrou. Cet événement musical de la scène Blues est un moment convivial et opportun pour inviter nos fidèles clients et vibrer ensemble sur des rythmes d’artistes reconnus tels que Robert Finley, Cedric Burnside, Big Daddy Wilson, Earth Wind and Fire Experience by Al Mckay, Lee Fields, Brooklyn Funk Essentials, J.P Bimeni and The Black Belts et Shakura S’Aida. Au programme : animations festives, concerts gratuits dans les ruelles de l’Écusson, festival Place du Peyrou, activités culturelles et musicales…