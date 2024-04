Dualsun ajoute PREASY Ã  sa gamme, un panneau pliable et prÃªt Ã  brancher

Avec l’ajout du nouveau produit PREASY à sa gamme, Dualsun offre une solution efficace aux particuliers dont le logement ne réunit pas les conditions favorables en toiture. Il s’agit d’un panneau solaire pliable et prêt à brancher permettant de produire de l’électricité durablement, avec ou sans toit. Cette solution peut aussi être un soutien aux installateurs en rendez-vous client, afin d’offrir une solution pour tous et ainsi faciliter l’accès au solaire. La démocratisation tous azimuts du solaire est en marche !

Dualsun franchit donc un nouveau cap en devenant la première entreprise française à offrir une gamme complète de solutions solaires : panneaux hybrides SPRING, panneaux photovoltaïques FLASH, et désormais panneau Plug and Play PREASY. Fort de 14 ans d’expérience et avec plus de 60 000 toitures déjà équipées, ce lancement vient renforcer la mission première de l’entreprise Dualsun : accélérer la transition énergétique de tous les logements.

Une gamme complète visant à accélérer le solaire résidentiel

L’autoconsommation photovoltaïque est très demandée chez les particuliers qui cherchent des solutions économiques efficaces pour faire face aux hausses des prix de l’énergie. C’est dans ce contexte que sont apparus les kits photovoltaïques Plug and Play : des solutions faciles à déployer au sol qui permettent de faire un premier pas dans le solaire. Sur 7% des ménages qui projettent de s’équiper en panneaux solaires en 2024 (soit 1 million de foyers), plus de la moitié envisagent cette technologie (source : Profil 2024 by Sofinco). Les kits Plug and Play sont une chance pour accélérer la transition énergétique du résidentiel. Ils permettent d’équiper les logements qui ne réunissent pas les conditions idéales à la pose en toiture. À condition de ne pas court-circuiter l’option d’une installation en toiture souvent plus impactante, une réalité trop souvent observée chez les nouveaux entrants du marché. Désireuse de préserver l’écosystème du solaire français et volontaire pour prendre sa part sur ce marché dynamique, Dualsun affiche une réelle ambition avec PREASY : accompagner la demande avec le même niveau de conseil et d’expertise qu’un projet en toiture et ainsi permettre à chacun de bien choisir la solution solaire la plus adaptée à ses besoins.

Une solution simple à disposition des installateurs

Dualsun travaille depuis toujours sur la construction d’un réseau d’installateurs partenaires pour accompagner efficacemment les particuliers dans leur projets solaires et soutenir le développement d’une filière française fiable. Capitalisant sur son expertise de mise en relation, la marque Dualsun rend donc PREASY disponible via son réseau de distributeurs, en plus d’être disponible en ligne sur son site Internet dès avril 2024. Pour les professionnels, la nouvelle technologie PREASY :

marque la fin des rendez-vous techniques sans solution : un budget trop limité, une toiture mal orientée, une copropriété opposée à l’installation en toiture, ou encore une résidence en zone protégée. PREASY est une solution simple et universelle que les installateurs peuvent proposer lorsque l’installation en toiture n’est pas envisageable.

offre un test pour les indécis : PREASY, c'est aussi une façon pour les indécis de tester le solaire avant de passer au solaire en toiture.

est une solution multimodale : ce panneau permet d'introduire le solaire dans une grande diversité de projets, il est adaptable à tout type d'usage (alimenter le chauffage d'une piscine, d'un spa, ou à associer à la borne de recharge d'un produit électrique).

La technologie Plug and Play en version compacte

PREASY rassemble le meilleur de la technologie Plug and Play. Développé à Marseille par les ingénieurs Dualsun, PREASY est assemblé dans l’usine Dualsun dans l’Ain, où l’innovation hybride SPRING (2-en-1) y est déjà fabriquée. D’un point de vue technologique, PREASY c’est :

Une production à haut rendement (420 Wc) et une technologie solaire TOPCon

Une technologie bi-faciale pour un rendement amélioré de 30% en moyenne

Un sourcing bas-carbone pour réduire les émissions de CO2 par foyer

Une garantie de 30 ans pour le panneau et de 25 ans pour le micro-onduleur

Un design moderne qui s’harmonise avec l’extérieur grâce à son jambage effet bois

Un service client basé à Marseille prêt à accompagner le déploiement

Du point de vue de l’usage PREASY est très compact. Il est pliable et se transporte très facilement en rendez-vous client et rentre dans un coffre de voiture standard. Facile à déployer grâce à ses rallonges modulables, il suffit de posséder une prise à proximité et de le poser au sol pour le brancher. L’installation est un jeu d’enfants. PREASY est prêt à l’emploi en 5 minutes. Les démarches relatives à l’installation sont également facilitées.

Un investissement rentabilisé en 5 ans en moyenne

PREASY permet à tous les foyers de réaliser entre 150 et 200€ d’économies par an pour un temps de retour sur investissement de 5 ans. La durée de vie du produit est estimée à 40 ans. Grâce à sa technologie modulable et connectée, plusieurs panneaux PREASY peuvent être connectés ensemble pour maximiser la puissance d’installation (nous imposons en conformité avec les recommandations de l’ADEME un branchement maximum de 2 panneaux par prise). De plus, une option de boîtier intelligent monitoré avec application dédiée permet de mieux optimiser l’énergie produite. Avec le lancement du PREASY, Dualsun continue de travailler au déploiement d’un solaire accessible au plus grand nombre pour accélérer la transition énergétique. Dualsun devient aussi la première entreprise française à offrir une gamme complète et exhaustive de solutions solaires répondant à tous les besoins du marché et s’appuyant sur les compétences des professionnels de la filière du solaire.

Encadré

La déclaration de Jérôme Mouterde, CEO et fondateur de DualSun

” A l’heure où seulement 5% des maisons en France sont équipées de panneaux solaires, nous sommes convaincus que le résidentiel a une grande part à jouer dans l’objectif des 100 GWc annoncé par le Gouvernement. Actuellement, sur les 18 GWc de production en France, moins de 3 GWc sont représentés par le résidentiel. Le potentiel d’équipement d’ici 2035 est de 20 GWc, ce qui permettrait d’atteindre 20% de l’objectif du Gouvernement. Et les Français sont prêts. Les petits projets des particuliers sont tout aussi importants que les grands projets médiatiques : il faut faire du solaire une technologie facile et rapide à installer. “