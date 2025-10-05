La CAPEB sâ€™engage aux cÃ´tÃ©s dâ€™Electriciens sans frontiÃ¨res pour mettre lâ€™expertise des artisans au service de la solidaritÃ©

La CAPEB signe une convention de partenariat avec lâ€™ONG Electriciens sans frontiÃ¨res, qui Å“uvre depuis prÃ¨s de 40 ans pour favoriser lâ€™accÃ¨s Ã lâ€™Ã©nergie et Ã lâ€™eau dans les rÃ©gions les plus dÃ©favorisÃ©es du monde.

Ce partenariat vise Ã mobiliser et sensibiliser les artisans Ã©lectriciens aux actions de lâ€™association, en valorisant leur savoir-faire et leur engagement sur des projets concrets et durables. Ã‰lectrification dâ€™Ã©coles, centres de santÃ© et villages, interventions en urgence dans des zones sinistrÃ©es ou soutien aux ONG et collectivitÃ©s : derriÃ¨re chaque action, le rÃ´le des artisans de la CAPEB, en tant que bÃ©nÃ©vole Electriciens sans frontiÃ¨res, est essentiel. Ils transmettent leur expertise, accompagnent la rÃ©alisation des projets sur le terrain et assurent la formation des populations locales pour garantir la pÃ©rennitÃ© des installations.

Â« Les artisans de la CAPEB ont un rÃ´le clÃ© : participer Ã des projets de terrain, transmettre leurs savoir-faire, apporter leur expertise technique et soutenir les projets Ã distance. Ce partenariat illustre notre engagement pour des valeurs de solidaritÃ©, dâ€™humanisme et de dÃ©veloppement durable, tout en donnant du sens au mÃ©tier dâ€™artisan, Â» souligne Jean-Christophe Repon, PrÃ©sident de la CAPEB.

La convention formalise plusieurs engagements rÃ©ciproques :

Pour la CAPEB : mise en relation de lâ€™ONG avec son rÃ©seau dÃ©partemental, valorisation du partenariat lors des Ã©vÃ©nements syndicaux, communication auprÃ¨s des adhÃ©rents et partenaires.

Pour Electriciens sans frontiÃ¨res : partage dâ€™informations et actualitÃ©s adaptÃ©es, mise en relation avec ses bÃ©nÃ©voles et partenaires, participation Ã des rÃ©unions dâ€™information et Ã©tude de projets proposÃ©s par la CAPEB.

Chaque artisan peut sâ€™impliquer selon ses moyens et ses disponibilitÃ©s, par le mÃ©cÃ©nat financier, le mÃ©cÃ©nat de compÃ©tences, le bÃ©nÃ©volat sur le terrain ou Ã distance, ou encore en proposant des projets Ã lâ€™ONG.