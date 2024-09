Solamaz et Africa Power Services sâ€™associent pour rÃ©pondre Ã  la demande en Ã©nergie hybride et durable du plateau des Guyanes

Solamaz, acteur guyanais de l’énergie solaire, et Africa Power Services, expert des centrales hybrides sur sites isolés, annoncent une alliance stratégique visant à mettre en commun leurs expériences et compétences. Cette collaboration permettra notamment de répondre au besoin croissant de construction et d’hybridation des centrales électriques du plateau des Guyanes.

Le partenariat entre Solamaz et Africa Power Services repose sur la complémentarité des offres et de l’expérience des deux sociétés. L’entreprise amazonienne Solamaz développe des projets d’énergie photovoltaïque pour les régions difficilement accessibles sur le plateau des Guyanes (Guyane, nord du Brésil, Suriname et Guyana). Solamaz est notamment le partenaire du développeur héraultais Incidences pour toutes les opérations en Guyane. Solamaz et Incidences travaillent sur des projets consistant à soutenir les réseaux 20 kV éloignés des postes sources par des solutions de production et de stockage locaux. De l’autre côté de l’océan Atlantique, Africa Power Services (APS) conçoit et construit des solutions clés en main de production d’énergie hybride sur sites isolés en Afrique.

Grâce à cette collaboration entre les deux entités, les équipes pourront partager leurs connaissances sur la gestion et l’hybridation de différentes sources d’énergie (thermique, solaire, batterie, etc.), ainsi que sur les spécificités du marché et de l’environnement guyanais. « Combiner nos expertises permettra de renforcer l’offre EPCM destinée aux producteurs d’énergies renouvelables, qu’ils souhaitent hybrider des centrales thermiques existantes ou en construire de nouvelles » déclare Cédric Fernandez, Directeur Général d’Africa Power Services.

En effet, la région connait actuellement une forte croissance et la demande des industriels en énergie décarbonée augmente. Pour favoriser le développement d’une économie endogène spécifique aux zones isolées, les habitants souhaitent également une source d’électricité fiable, durable et produite localement. « Le rapprochement entre nos sociétés s’est fait naturellement. Nous avons des intérêts convergents qui seront au service de notre région Guyanaise en pleine transition énergétique » ajoute Philippe Byron, Directeur de Solamaz.

Encadré

Exemples de réalisations

Solamaz – Centrale photovoltaïque système isolé • Maripasoula, Guyane • 1,2 MWc

AFRICA POWER SERVICES – Centrale hybride sur site isolé • Loulo, Mali 80 MW Diesel • 72 MWc Photovoltaïque • 30 MW BESS • Système PMS