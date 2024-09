La centrale solaire thermique Lactosol remporte lâ€™IEA SHC Solar Award 2024

Le projet de centrale solaire thermique de Lactosol, qui fournit de la chaleur renouvelable au site industriel de Lactalis à Verdun, a remporté fin août le prix IEA Solar Heating and Cooling 2024. L’équipe de Newheat s’est vu remettre le prix lors de l’événement EuroSun 2024 à Limassol, Chypre. L’IEA SHC Solar Award distingue tous les deux ans une personne, une entreprise ou une entité privée/publique pour une réalisation exceptionnelle dans le domaine du chauffage et du refroidissement solaire. Cette année, l’IEA SHC récompensait un projet qui réduit les coûts et les émissions de CO2 en intégrant des technologies solaires thermiques dans un processus industriel. Avec ses 15 000 m² de superficie, ce projet de grande envergure permet de réduire de 2 000 tonnes par an les émissions de CO2 de la tour de séchage du site, soit environ 7 % des émissions totales du site.

