La coopérative citoyenne Enercitif lauréate du contrat de concession pour 12 nouvelles centrales solaires à Paris

Lors de sa séance de juillet, le Conseil de Paris a voté l’attribution à la coopérative citoyenne Enercitif d’un marché de concession de services pour la construction et l’exploitation de 12 centrales photovoltaïques, pour une puissance de 750 kWc, sur des bâtiments du patrimoine municipal. Dès le début de 2025, la coopérative proposera à tous les Parisiens qui souhaitent agir pour la transition énergétique de la rejoindre pour participer au développement et au financement de ce projet.

Après le Paris Olympique, le Paris solaire… Dans le cadre de son programme « Energieculteurs », inscrit dans les objectifs de développement des énergies renouvelables du Plan Climat, la Ville de Paris a lancé en janvier 2023 un appel à candidatures pour 12 installations solaires. Retenue lors de cette première phase, Enercitif a déposé une offre en novembre 2023 et qui vient d’être choisie par le Conseil de Paris.

Mobiliser le financement citoyen

Installés sur les toitures de 12 bâtiments municipaux, écoles, collèges, centres sportifs… ce sont près de 4 000 m² de panneaux solaires qui vont produire pendant plus de trente ans une électricité décarbonée, consommée directement par les établissements concernés et plusieurs autres bâtiments municipaux proches, dans le cadre d’une opération dite d’autoconsommation collective patrimoniale. Maintenant lauréate, Enercitif va porter l’ensemble de l’opération, en mobilisant le financement citoyen, en pilotant la construction des installations avec des entreprises franciliennes et en assurant l’exploitation pendant 15 ans. Au terme de cette période, les centrales solaires seront remises à la Ville de Paris qui continuera à les exploiter pendant encore au moins 15 autres années.

La coopérative va quasiment doubler sa puissance installée

Cette décision d’attribution à la coopérative Enercitif vient reconnaître un savoir-faire en matière de développement de centrales solaires en milieu urbain, tout autant que de mobilisation des citoyens dans des projets de transition énergétique. En effet, Enercitif exploite déjà 16 centrales (dont 9 sur du bâti de la Ville de Paris) et regroupe 350 citoyens qui ont mobilisé leur épargne pour devenir collectivement coproducteurs d’énergie renouvelable. Avec ce nouveau projet, la coopérative va quasiment doubler sa puissance installée (actuellement 850 kWc cumulés) et ambitionne de rassembler plus de 200 nouveaux membres, au travers d’une levée de fonds citoyenne. Une nouvelle phase dans son développement qui va mobiliser l’équipe de bénévoles qui l’anime, mais aussi permettre la création d’un emploi sur la période de construction qui s’étalera jusqu’à fin 2027.

Les citoyens plus que jamais acteurs du changement !

La coopérative, créée en 2018, invitera les Parisiens (et plus largement) à la rejoindre pour participer au projet et agir ainsi concrètement pour faire avancer la transition énergétique. Début 2025, Enercitif lancera une nouvelle levée de fonds citoyenne : chacun pourra devenir sociétaire et donner du sens à son épargne, en prenant une ou plusieurs parts (100 € la part) dans la société à gouvernance coopérative. Cet investissement participatif permet aux citoyens d’agir à la fois pour la planète et pour leur quartier, avec l’assurance que chaque voix compte, puisque le principe “une personne = une voix” régit les décisions de la coopérative. Le financement du projet, d’un montant de 1,7 M€, s’appuiera sur l’investissement citoyen et un cofinancement (sollicité) de la Région Ile de France, dans le cadre de son appel à projets « 100 projets citoyens d’énergie renouvelable », et sera complété par un emprunt bancaire.

« Enercitif appelle les habitants de Paris et des environs à la rejoindre »

Enercitif s’inscrit dans le mouvement de l’énergie citoyenne, porté par le réseau Energie Partagée, pour le déploiement d’un modèle énergétique décentralisé et maîtrisé par les acteurs citoyens locaux. Plus de 300 projets ont déjà vu le jour sur l’Hexagone. Les co-présidents d’Enercitif, Patrick Gèze et Gilles Wintrebert, ainsi que les collectifs franciliens associés à la coopérative, rappellent d’une même voix que « face à l’urgence climatique, l’inaction n’est plus possible. Chacun peut agir dès maintenant grâce à deux leviers : la sobriété et les énergies renouvelables. Enercitif appelle les habitants de Paris et des environs à la rejoindre pour participer concrètement à ce défi ».

Encadré

Avec le soutien du climatologue Jean Jouzel, parrain d’Enercitif

Avec le GIEC (Prix Nobel de la Paix 2007) dont il a été le vice-président du groupe scientifique de 2002 à 2015, Jean Jouzel ne cesse d’alerter sur l’ampleur du dérèglement climatique et l’urgence à agir pour renverser la tendance : « Pour côtoyer la neutralité carbone en France en 2050, c’est maintenant qu’il faut passer la vitesse supérieure. Je suis convaincu que la participation active des citoyens est un levier majeur pour y arriver ». Ce qui l’amène à soutenir Enercitif : “Parce que l’urgence climatique est là, parce que le changement est entre nos mains, je soutiens le projet d’Enercitif et invite les Parisiens à rejoindre cette belle aventure collective”.