Solaire+stockage : de la houille au silicium, La Machine (58) vire au vert

Tenergie, en partenariat avec la CommunautÃ© de communes Sud Nivernais et la commune de La Machine, viennent dâ€™annoncer le dÃ©marrage de la construction dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que au sol Ã La Machine sur un ancien site dâ€™extraction de houille, devenu ensuite une zone dâ€™enfouissement de dÃ©chets et qui produira trÃ¨s prochainement de lâ€™Ã©lectricitÃ© propre et locale. Une volontÃ© forte de rÃ©habiliter un site dÃ©gradÃ© et dâ€™accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ !

Ce site, localisÃ© sur la commune de la Machine, a tout dâ€™abord, du 15Ã¨me siÃ¨cle jusque dans les annÃ©es 1970, Ã©tÃ© utilisÃ© pour lâ€™extraction de la houille avec plusieurs puits. Il a ensuite Ã©tÃ© transformÃ© en une zone dâ€™enfouissement de dÃ©chets, jusque dans les annÃ©es 2000.

A partir de fin 2017, les acteurs locaux publics ont souhaitÃ© revaloriser ce site dÃ©gradÃ©. De cette volontÃ© est nÃ©e le projet de crÃ©ation dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que. La demande de permis de construire a Ã©tÃ© dÃ©posÃ©e fin 2020 et accordÃ©e en mars 2022. A travers cette dÃ©marche, Tenergie, la CommunautÃ© de Communes Sud Nivernais et la commune de La Machine soutiennent la transition Ã©nergÃ©tique du territoire par la production dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable locale et durable. Au total, prÃ¨s deÂ 2.3 hectares seront Ã©quipÃ©s de panneaux photovoltaÃ¯ques pour une puissance totale dâ€™environ 5 MWc. La centrale solaire, qui sera mise en service en 2026, permettra de revaloriser cette ancienne dÃ©charge d’ordures mÃ©nagÃ¨res, inutilisÃ©e aujourdâ€™hui en produisant 5,7 GWh/an, ce qui correspond environ Ã la consommation Ã©lectrique annuelle de 2600 habitants.

Des choix technologiques spÃ©cifiques et innovants dont le stockage dâ€™Ã©nergie

Au regard de lâ€™historique du site, Tenergie utilisera une technologie spÃ©cifiqueÂ : lâ€™utilisation de longrines (plots bÃ©ton) afin de ne pas impacter la couverture liÃ©e Ã lâ€™enfouissement des dÃ©chets mÃ©nagers. Une autre innovation est Ã©galement en cours dâ€™Ã©tudeÂ : lâ€™installation de batteries de stockage dâ€™Ã©lectricitÃ©. Cette hybridation permettrait de pouvoir fournir de lâ€™Ã©lectricitÃ© Ã tout moment (y compris la nuit) pour satisfaire les besoins des habitants et du rÃ©seau Ã©lectrique. Â«Â Câ€™est une grande satisfaction pour nous de voir que la vision de la transition Ã©nergÃ©tique que nous portons suscite lâ€™adhÃ©sion.Â Revalorisation de sites dÃ©gradÃ©s, co-construction de projet et retombÃ©es Ã©conomiques pour le territoire font partieÂ de nos engagements Â» prÃ©ciseÂ StÃ©phane Michaut, Directeur DÃ©veloppement Grands projets chez Tenergie.

Â«Â Les engagements du territoire en faveur de la transition Ã©nergÃ©tiqueÂ Â»

“Le projet de centrale photovoltaÃ¯que au sol portÃ© par la sociÃ©tÃ© Tenergie sâ€™inscrit pleinement dans la politique environnementale de la CommunautÃ© de communes. Il contribue directement aux objectifs de dÃ©veloppement des Ã©nergies renouvelables et de rÃ©duction des Ã©missions de gaz Ã effet de serre dÃ©finis dans notreÂ Plan Climat Air Ã‰nergie Territorial (PCAET), en cohÃ©rence avec les engagements du territoire en faveur de la transition Ã©nergÃ©tique.” souligne RÃ©gine Roy, PrÃ©sidente de la CommunautÃ© de Communes Sud Nivernais. Â«Â Nous sommes fiers de nous inscrire dans un projet Ã©nergÃ©tique local, durable et qui revalorise le territoire. Nous sommes ravis quâ€™il se concrÃ©tise aujourdâ€™hui avec le dÃ©marrage de la construction de la centrale photovoltaÃ¯que.Â Â» explique Daniel Barbier, Maire de La Machine.

