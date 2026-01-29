La France, moteur de lâ€™autoconsommation collective europÃ©enne

En 2025, le marchÃ© europÃ©en du photovoltaÃ¯que a connu un rÃ©ajustement progressif, avec des dynamiques variables selon les segments et les pays. Le marchÃ© se dirige vers des modÃ¨les intÃ©grÃ©s combinant solaire et batterie, des tendances qui viennent indiquer un recentrage vers lâ€™autoconsommation. Ce modÃ¨le s’imposera comme le principal cas d’utilisation des installations photovoltaÃ¯ques solaires, que ce soit dans le rÃ©sidentiel ou le C&I.



Le solaire rÃ©sidentiel a ralenti, mais son potentiel de long terme reste intact. En France, oÃ¹ le solaire rÃ©sidentiel est historiquement moins dÃ©veloppÃ© quâ€™ailleurs en Europe, la hausse des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ© et la rÃ©duction des tarifs dâ€™achat favorisent dÃ©sormais lâ€™autoconsommation, ouvrant de nouvelles perspectives de croissance Ã moyen terme.

Le segment du C&I dans le solaire se distingue par son dynamisme, stimulÃ© par des obligations rÃ©glementaires (objectifs de solarisation entre autres) et par une hausse des prix de lâ€™Ã©lectricitÃ©. En 2026, la croissance devrait Ãªtre tirÃ©e par lâ€™essor de lâ€™autoconsommation collective, qui sâ€™impose progressivement comme un modÃ¨le structurant en Europe. Bien quâ€™encore jeune, lâ€™autoconsommation collective (ACC) devient un levier clÃ© pour rapprocher production et consommation, rÃ©duire les factures et rendre le systÃ¨me Ã©lectrique plus flexible. Lâ€™ACC progresse rapidement et la France est le marchÃ© qui connaÃ®t la croissance la plus rapide en Europe.

Â«â€¯Le marchÃ© de lâ€™autoconsommation collective connaÃ®tra une croissance Ã deux chiffres en 2026 en Europe. Nous prÃ©voyons que la France sera le marchÃ© Ã la croissance la plus rapide jusquâ€™en 2030 (en termes de capacitÃ©), en raison de la dominance des projets Ã large pÃ©rimÃ¨tre et de lâ€™augmentation de la taille moyenne des systÃ¨mes. Cependant, la croissance dÃ©pend de cadres rÃ©glementaires et tarifaires stables offrant une vision claire Ã tous. Tout changement pourrait perturber lâ€™adoptionâ€¯Â»Â commente Mladena Pavlova, consultante au sein du cabinet LCP Delta.Â En matiÃ¨re dâ€™Ã©nergie comme dans bien dâ€™autres domaines, inutile de le ressasser, tout est politiqueÂ !