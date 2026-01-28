CNR prÃ©sente sa feuille de route 2026 : focus sur les EnR

Dans un contexte Ã©nergÃ©tique, Ã©conomique et politique instable, CNR (Compagnie Nationale du RhÃ´ne) a prÃ©sentÃ© ses prioritÃ©s dâ€™actions pour 2026 ainsi que ses ambitions stratÃ©giques Ã horizon 2041. Dans lâ€™attente de la programmation pluriannuelle de lâ€™Ã©nergie (PPE3)Â !

Â«Â Notre rÃ´le dâ€™amÃ©nageur du RhÃ´ne et de producteur dâ€™Ã©nergies renouvelables nous engage Ã allier vision long terme Ã horizon 2041 et efficacitÃ© opÃ©rationnelle immÃ©diate. Lâ€™annÃ©e 2026 marque pour CNR le dÃ©but dâ€™une nouvelle phase de concrÃ©tisation pour des projets majeurs, au service de la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique, de la transition Ã©cologique et de la rÃ©industrialisation des territoires. Â» Laurence Borie-Bancel, PrÃ©sidente du Directoire de CNR, Ã©met le dÃ©sir de sâ€™inscrire dans le temps long.

Ã‰nergies renouvelables : des investissements dâ€™envergure pour contribuer Ã la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique

En 2025, CNR a produit prÃ¨s de 15 TWh dâ€™Ã©lectricitÃ© renouvelable, dont 13,2 TWh dâ€™hydroÃ©lectricitÃ© et 1,75 TWh en Ã©olien et en solaire, soit lâ€™Ã©quivalent de 6,4 millions de personnes alimentÃ©es en Ã©lectricitÃ© dÃ©carbonÃ©e. Dans une annÃ©e marquÃ©e par la baisse des prix de vente de lâ€™Ã©lectricitÃ© sur les marchÃ©s, le mÃ©canisme de redevance hydraulique de CNR unique en son genre, a contribuÃ© Ã hauteur de 630 millions dâ€™euros au budget de lâ€™Ã‰tat, Ã un moment sensible pour les finances publiques. MalgrÃ© lâ€™instabilitÃ© institutionnelle et lâ€™absence de feuille de route Ã©nergÃ©tique (PPE3), plusieurs projets dâ€™Ã©nergies renouvelables portÃ©s par CNR et ses filiales Vensolair et Solarhona se sont concrÃ©tisÃ©s en 2025. Parmi eux, la mise en service de la centrale hydroÃ©lectrique sur le torrent de la Sarenne en IsÃ¨re (11 MW) et le pilotage dâ€™une cinquantaine de chantiers de construction Ã©oliens et photovoltaÃ¯ques, reprÃ©sentant plus de 150 MW de puissance installÃ©e sur le territoire national.

Installation de batteries hybridÃ©es de stockage sur certains ouvrages hydroÃ©lectriques existants

A horizon 2041, dans le cadre de sa feuille de route de concessionnaire du RhÃ´ne, CNR engage un plan dâ€™investissements Ã©nergÃ©tiques estimÃ© Ã 550 millions dâ€™euros, visant Ã renforcer durablement la contribution du RhÃ´ne Ã la souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique. Ce plan prÃ©voit des travaux et projets permettant dâ€™accroÃ®tre la production et la flexibilitÃ© de la chaÃ®ne hydroÃ©lectrique du RhÃ´ne. Certains entrent en phase opÃ©rationnelle dÃ¨s 2026, en particulier le projet dâ€™augmentation du productible de lâ€™amÃ©nagement hydroÃ©lectrique de MontÃ©limar (DrÃ´me) et le chantier de construction dâ€™une petite centrale hydroÃ©lectrique Ã Caderousse (Vaucluse). Lâ€™annÃ©e 2026 marque aussi le lancement dâ€™Ã©tudes de faisabilitÃ© de 18 mois pour obtenir des gains de puissance et de flexibilitÃ© au barrage de GÃ©nissiat, Ã©tudier le dÃ©veloppement de mini-STEPs (stations de transfert dâ€™Ã©nergie par pompage) le long du RhÃ´ne et lâ€™installation de batteries hybridÃ©es de stockage sur certains ouvrages hydroÃ©lectriques existants. ParallÃ¨lement, les filiales Vensolair et Solarhona poursuivront le dÃ©ploiement de lâ€™Ã©olien et du photovoltaÃ¯que, avec lâ€™objectif de doubler leurs capacitÃ©s installÃ©es actuelles et atteindre 2 000 MW Ã horizon 2030.