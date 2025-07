Premier site Flex ReadyÂ® en France : vers une nouvelle Ã¨re dans la gestion pilotÃ©e des consommations dâ€™Ã©nergie pour le tertiaire

Le lancement opérationnel du premier bâtiment doté d’un système de pilotage énergétique Flex Ready® marque un jalon majeur et le début d’une nouvelle ère dans la gestion pilotée des consommations d’énergie des bâtiment tertiaires. Et c’est chez Morbihan Energies que cela se passe !

Flex Ready® est une marque collective lancée en octobre 2024, conçue pour identifier et promouvoir des solutions de gestion énergétique (GTB, ou BACS en anglais) capables d’optimiser la consommation d’énergie des bâtiments en fonction des prix de l’électricité et des besoins du système électrique français.

Une collaboration innovante

Le projet pilote a été lancé au siège de Morbihan Energies, en partenariat avec Avob, Energy Pool, et Survoltage. Ce bâtiment est désormais capable de recevoir et d’agir sur des demandes de modulation d’énergie en temps réel et de décaler ou réduire des consommations électriques en fonction du prix de l’électricité, grâce à l’intégration du standard Flex Ready® dans la gestion technique du bâtiment développée par la société Avob, et ce sans perte de confort pour les usagers du bâtiment. A l’occasion d’un évènement dédié aux 60 ans d’existence de Morbihan Energies, le syndicat d’énergie a fait la démonstration de la faisabilité technique d’une mise en œuvre opérationnelle de la marque Flex Ready® dans le bâtiment de leur siège. Première nationale, cette application du nouveau standard Flex Ready® sur un bâtiment tertiaire ouvre la voie à une massification du pilotage énergétique au service du système électrique. « Grâce à Flex Ready®, nous posons les bases d’une gestion plus intelligente et durable de l’énergie. Notre ambition est de déployer ces solutions à grande échelle dans les bâtiments publics et de prouver que l’innovation peut transformer positivement notre empreinte écologique » souligne Gwenn Le Nay, Président de Morbihan Energies.

Avantages et Perspectives

Flexibilité Énergétique : Flex Ready® permet de favoriser quotidiennement les consommations énergétiques au moment où l’électricité est la moins chère et la plus décarbonée ainsi que d’obtenir des revenus supplémentaires grâce à la modulation plus dynamique proposée par des opérateurs d’effacement, et de rendre le système électrique plus résilient et efficient en évitant d’utiliser des centrales de pointe, couteuses et émettrices de gaz à effet de serre.

Expansions futures : Le succès de ce projet pilote permet d'envisager un déploiement à plus grande échelle, en France mais aussi en Europe, pour permettre aux clients de bénéficier notamment des épisodes de prix d'électricité faibles ou négatifs durant les périodes de fortes production solaire.

« Participer à l’équilibre du système électrique européen »

Think Smartgrids, propriétaire de la marque, anime Flex Ready® aux côtés des grands acteurs de réseaux (RTE et Enedis) et du pilotage de l’énergie (GIMELEC). Les acteurs du monde de l’immobilier s’intéressent aussi très fortement à ce standard, garantissant ainsi une connexion et communication sécurisée entre le système électrique et les bâtiments. « Pour sortir du pétrole et du gaz fossile, notre économie doit s’électrifier. Les modulations de consommation seront à la fois un moyen d’optimiser les coûts en profitant des moments où l’électricité est la plus abondante, et de participer à l’équilibre du système électrique européen. Moduler sa consommation peut être, ainsi, une solution simple et peu onéreuse » conclut Xavier Piechaczyk, Président de Think Smartgrids.