Â« Solaire, transition agricole et Ã©nergÃ©tique : les conditions de la rÃ©ussite Â» le 5 novembre Ã  Bordeaux sous lâ€™Ã©gide de lâ€™INES

Le colloque “Solaire, transition agricole et énergétique : les conditions de la réussite” se déroulera le 5 novembre prochain à Bordeaux. Cette journée de conférence et d’échanges est organisée par l’INES et la Région Nouvelle Aquitaine en partenariat avec Green Lighthouse, l’Ademe, le Cluster Energie stockage et le Crédit Agricole. L’événement sera l’occasion de mieux comprendre les synergies possibles entre ces deux mondes en transition, l’agriculture et l’énergie, pour répondre à un impératif climatique et environnemental. Quels modèles, techniques, relations, avantages et inconvénients sont devant nous pour cette révolution annoncée ? Au programme : les enjeux, le contexte règlementaire, le modèle économique pour l’agrivoltaïsme à l’international, les perspectives et innovations.

<a href=”http://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSVZkkHxlMkNsvQNrUgaqnHuyfT4QIN3r9FQ4qiLK_tDJvRw/viewform”>Pour s’inscrire…</a>