ConfÃ©rence Nationale â€“ 20 novembre 2019 : de lâ€™opportunitÃ© des EnR dans la consommation Ã©nergÃ©tique des entreprises

Et si la transition écologique des entreprises passait par le défi de l’approvisionnement en énergies renouvelables ? Mercredi 20 novembre prochain, aura lieu dès 8h30 à Paris, au Ministère de l’Economie et des Finances à Bercy, la deuxième édition de la Conférence dédiée à l’opportunité des énergies renouvelables pour la consommation des entreprises : EnR Entreprises 2019 ! Cet événement unique pour les entreprises est organisé par l’Institut Orygeen, Enerplan et France Energie Eolienne, en partenariat avec l’ADEME et placé sous le parrainage du ministère de l’Economie et des Finances. La volonté des organisateurs de l’événement est de montrer les bénéfices et de partager les solutions aux entreprises sur le développement et l’intégration des énergies renouvelables dans leur mix énergétique autour de 4 tables rondes.

Aujourd’hui, les entreprises entrent dans une nouvelle étape de leur stratégie d’approvisionnement en énergie. La demande des entreprises envers l’énergie renouvelable croît fortement. Les énergies renouvelables se conjuguent désormais avec l’efficacité énergétique pour booster la compétitivité des entreprises. Les exemples d’entreprises qui s’engagent à travers l’autoconsommation ou les contrats d’approvisionnement direct de gré à gré (ou Power Purchase Agreements – PPA) dans le développement des énergies renouvelables, se multiplient en France. Les entreprises concluent des contrats d’approvisionnement sur-mesure et sur le long terme avec des fournisseurs. Cette demande génère plus d’opportunité pour l’électricité verte mais apporte également de nombreuses barrières à lever. Pour autant, les émissions de gaz à effet de serre sont reparties à la hausse en 2018. Il convient donc d’accélérer pour notre planète et pour notre compétitivité !

Quelles sont les meilleures pratiques à mettre en place pour amplifier le recours à l’énergie renouvelable de la part des entreprises ? La Conférence EnR Entreprises 2019, permettra de trouver des réponses concrètes sur les différentes stratégies d’approvisionnement en énergie.

<a href=”http://www.youtube.com/watch?v=8TnmhZeTjWU”>Voir la vidéo…</a>