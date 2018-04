Solaire thermique : le SOLO nouveau est arrivÃ© !

Après trois ans de travaux menés en commun par Tecsol et l’INES dans le cadre du Plan de filière SOCOL de Solaire Thermique Collectif, il est désormais possible d’accéder gratuitement via SOCOL à la nouvelle version SOLO 2017. Parmi les nouveautés annoncées, on retrouve :

- l’intégration directe des nouveaux coefficients (n0,a1,a2) des capteurs

- le calcul des pertes de boucle et du taux d’économie d’énergie

- la prise en compte de la possibilité d’apports solaires indirects au bouclage constatés dans la réalité

- le calcul de la production solaire au primaire en plus de la production solaire utile (comparaison facile des mesures et des résultats pour certains schémas, comme les schémas à appoint intégré).

Au rayon améliorations, on note :

- une correction de biais constatés en cas d’angles d’incidence élevés

- une prise en compte améliorée de la température maximale autorisée dans le stock solaire

- les corrections de certaines valeurs par défaut pour s’adapter à l’évolution des techniques

D’autre part, les experts ont procédé à une refonte des possibilités d’entrée des données : ceci permet aujourd’hui plus de souplesse et une meilleure cohérence avec la réalité, à la fois dans la définition de l’installation (primaire, échangeur), dans la définition des besoins (besoins en distribution, températures d’eau froide, températures d’eau chaude) mais également dans la définition de l’ensoleillement, avec l’intégration possible de données issues d’un logiciel de calcul de masque. Enfin, la gestion des schémas en eau technique sera disponible à compter du 1er mai prochain. L’invitation à aller surfer sur le nouveau SOLO est donc lancée ! Bonne visite.

Rejoindre SOCOL…