Joli succÃ¨s pour la confÃ©rence autoconsommation organisÃ©e par Enerplan le 3 avril dernier Ã  Montpellier

Près d’une centaine de personnes a bravé les problèmes de trafic et de grève SNCF pour se rendre mardi 3 avril dernier à la conférence autoconsommation organisée par le syndicat Enerplan des professionnels de l’énergie solaire. Après une mise en bouche institutionnelle avec Jean-Luc Bergeon, conseiller régional, Wilefried Hachet, responsable technique à la Région Occitanie a évoqué les appels à projets régionaux autoconsommation lancés depuis trois ans par la région. Il a ainsi pointé le taux d’échec de près de 50% des projets, preuve d’une immaturité du marché ces dernières années. Le futur appel à projets est dans les cartons et le nouveau cahier des charges mâtiné d’innovations devrait permettre de doper le taux de réussite des projets dans un marché désormais plus matures. Il est à noter que les services de la région prépare un guide pédagogique sur l’autoconsommation à destination des maîtres d’ouvrage d’Occitanie. Une assistance précieuse pour accélérer le passage à l’acte des entreprises !

En suivant, Richard Loyen est revenu sur l’actualité oh combien riche et complexe de l’autoconsommation photovoltaïque : conclusions de la CRE sur le calcul du TURPE pour l’autoconsommation, CSPE, TCFE ou production d’électrons verts versus effacement Autant de points qui feront débat au cours de ce printemps lors des futurs groupes de travail sur l’énergie solaire voulus et mis en place par le secrétaire d’Etat à l’écologie Sébastien Lecornu.

La conférence s’est poursuivie par des retours d’expérience de développeurs qui ont pour leur part pointé du doigt les freins au développement de l’autoconsommation entre ABF pointilleux, règles d’urbanisme, difficultés d’obtention des permis de construire, incompréhension des services de l’état et notamment des DREAL, difficultés de raccordement ou encore aversion aux risques des établissements bancaires dans le cadre d’un tiers investissement par exemple. Beaucoup de chausse-trappes et beaucoup de grain à moudre pour les groupes de travail Lecornu.

L’après-midi a été consacrée à l’autoconsommation collective dont Enedis nous a appris qu’il existe une quarantaine de projets sur toute la France, un premier étant en service en Nouvelle Aquitaine (Gironde Habitat) alors qu’un deuxième devrait suivre en Bretagne dans le Morbihan. L’Occitanie compte quant à elle sept projets de ce type. Alexandra Batlle de Tecsol a détaillé quant à elle la conclusion de la CRE sur le montant du TURPE en autoconsommation collective qui apparaît comme discriminatoire car remettant en cause le principe du timbre poste selon que les électrons sont alloproduits ou autoproduits, Enerplan se réservant le droit de déposer une plainte au tribunal compétent. La conférence s’est conclue par la présentation de diverses innovations technologiques digitales qui permettent d’optimiser l’autoconsommation jusqu’aux solutions de stockage de l’énergie. Des innovations capables de doper ce marché à condition que les groupes de travail permettent définitivement de libérer l’énergie solaire