De nouveaux engagements pour le Forum EnerGaÃ¯a 2018

Evénement annuel dédié aux professionnels de la filière des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique, le Forum EnerGaïa réserve aux exposants et visiteurs plusieurs nouveautés pour son édition 2018.

Augmentation de la surface d’exposition

Fort de son succès en 2017, EnerGaïa se redimensionne et s’installe dans le plus grand hall du Parc des Expositions de Montpellier (Hall B2) afin de pouvoir répondre à la demande croissante des entreprises exposantes. Pour rappel, la dernière édition en date a enregistré une hausse de 26% du nombre d’exposants et de visiteurs professionnels (soit 120 entreprises et 4800 participants).

Vers un événement écoresponsable

Consacré aux énergies renouvelables et à la transition énergétique, EnerGaïa se doit de faire figure d’exemple en matière de développement durable. C’est pourquoi, l’édition 2018 sera marquée par la mise en place d’engagements concrets : une communication dématérialisée ; la réduction des consommations en énergie, en eau et en papier ; la limitation et la maîtrise des déchets engendrés par l’organisation de l’événement (diminution, valorisation, recyclage des déchets) ; la promotion des transports doux ; la mise en place d’une restauration locale et de saison ; la sensibilisation des différents partenaires et du public à l’environnement. En adoptant cette démarche, EnerGaïa a la volonté de devenir à court terme un événement écoresponsable.

Le Forum EnerGaïa a pour objectif principal de répondre aux problématiques rencontrées par les professionnels du secteur à travers un contenu qualitatif qui tient compte des réalités et perspectives du marché. Mardi 11 et mercredi 12 décembre 2018 – Parc des Expositions de Montpellier.

