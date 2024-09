Solaire thermique et gÃ©othermie : une complÃ©mentaritÃ© qui fait sens

L’AFPG, Association française des professionnels de la géothermie, et Enerplan, organisations représentatives respectivement de la filière géothermie et de l’énergie solaire en France, ont signé une feuille de route commune pour favoriser le couplage et le déploiement de solutions complémentaires qui combinent solaire thermique et géothermie (ST-Géo). Encore largement sous-exploitées dans notre pays, ces deux filières de production de chaleur et de froid renouvelables sans combustion, représentent chacune un énorme potentiel pour décarboner le pays.

Prises en compte dans des projets pour des bâtiments, des applications industrielles ou des réseaux de chaleur, la géothermie et le solaire offrent des solutions combinées efficaces pour gagner en souveraineté énergétique. Leur combinaison permet en outre de réaliser du stockage intersaisonnier de chaleur solaire, afin de profiter en période hivernale de l’abondance de la chaleur estivale passée.

Cette feuille de route commune ST-Géo formalise la collaboration entre l’AFPG et Enerplan, qu’elle soit d’ordre technique, règlementaire ou en matière de communication, pour éclairer les prescripteurs et les maîtres d’ouvrage sur la pertinence de ces combinaisons vertueuses. Alors que nous devons optimiser le recours à la biomasse énergie en cohérence avec la démarche EnR Choix préconisée par l’Ademe pour le Fonds chaleur, les solutions ST-Géo devraient être plus systématiquement étudiées. Les travaux de l’AFPG et Enerplan vont y contribuer.

En 2023, les pouvoirs publics ont publié un Plan d’action pour le développement de la géothermie. Un plan équivalent pour la chaleur solaire doit être développé dans les prochains mois et adopté en 2025 par les pouvoirs publics. Afin de contribuer à ce dernier, Enerplan a dévoilé les propositions des professionnels le 25 juin dernier à l’occasion des Etats Généraux de la Chaleur Solaire. Les actions proposées sur le couplage ST-Géo de cette feuille de route, seront portées dans ce futur plan d’action pour la chaleur solaire.

www.afpg.asso.fr/wp-content/uploads/2024/09/2024_Feuille-de-route-Convention-AFPG-Enerplan.pdf