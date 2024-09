MANERGY annonce lâ€™acquisition de SOG SOLAR et affiche ses ambitions en solaire photovoltaÃ¯que

MANERGY annonce l’acquisition de SOG SOLAR, spécialiste ingénierie et conseil en solaire photovoltaïque en France. Ce rapprochement stratégique marque une étape clé dans le développement de MANERGY.

En intégrant les compétences reconnues et la notoriété de SOG SOLAR, l’ambition affichée est de se positionner en tant que leader français de l’ingénierie et du conseil en énergie solaire, avec une couverture nationale et multi-sectorielle. Depuis plus de 12 ans, SOG SOLAR s’est distinguée par son expertise pointue et son savoir-faire dans toutes les applications photovoltaïques (toitures, ombrières, parcs au sol) et ses solutions pour différents secteurs (industrie, tertiaire, agrivoltaïque…).

Avec plus de 2 000 missions à son actif, l’entreprise a su répondre aux besoins variés de ses clients, qu’il s’agisse de propriétaires fonciers, de producteurs d’énergie, d’investisseurs ou d’exploitants. Ses prestations couvrent toutes les étapes d’un projet solaire : planification, études de faisabilité, audits de performances, due diligence, assistance maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, assistance exploitation. L’intégration au sein de MANERGY ouvre de nouvelles perspectives de croissance pour SOG SOLAR, en particulier à travers un déploiement national de son expertise et le développement de synergies sectorielles avec des acteurs tels que les bailleurs sociaux et le tertiaire privé.

SOG SOLAR conserve son autonomie de gouvernance, avec Clément Brossard qui demeure Président et Maxime Chauvet, Directeur général. Ils continueront de diriger l’entreprise aux côtés de leurs équipes. Cette acquisition préserve également l’indépendance de SOG SOLAR vis-à-vis des développeurs, producteurs et installateurs, garantissant ainsi la neutralité et l’objectivité des services proposés à ses clients.

Cette opération s’inscrit pleinement dans la stratégie de croissance de MANERGY, qui vise à accompagner ses clients avec des solutions globales et expertes. En intégrant SOG SOLAR, MANERGY renforce son rôle d’acteur clé de la transition énergétique en France, contribuant activement à la lutte contre le changement climatique à travers des solutions innovantes et durables.