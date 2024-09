ENGIE Green inaugure la centrale solaire dâ€™Agnos dans le BÃ©arn

Jeudi 12 septembre dernier, André Bernos, Maire d’Agnos et Mathieu Le Grelle Responsable développement d’ENGIE Green en Nouvelle-Aquitaine, ont inauguré la centrale solaire d’Agnos. Située dans le département des Pyrénées-Atlantiques, ce parc photovoltaïque de 5 MWc concrétise l’ambition d’une collectivité et les objectifs d’un territoire engagé en faveur de la transition énergétique.

Première région solaire de France en termes de capacité installée, la Nouvelle-Aquitaine poursuit le développement des énergies renouvelables pour répondre au défi climatique et accélérer la transition énergétique.

Un projet solaire qui répond aux objectifs régionaux de développement des énergies renouvelables.

La Région doit consolider son équipement en centrales photovoltaïques dans certains départements, notamment les Pyrénées-Atlantiques, dont certaines communautés de communes affichent une ambition de 100% d’énergies renouvelables à horizon 2030. La centrale solaire d’Agnos, dont le chantier a été lancé à l’automne 2023, est la première à être inaugurée dans le département pour ENGIE Green. Avec ses 10 632 panneaux, le parc produira chaque année 6200 MWh, et couvrira les besoins en électricité de 2800 personnes, soit près de trois fois la population de la seule commune d’Agnos. Il évite ainsi le rejet de 1400 tonnes équivalent CO 2 par an. « Première centrale solaire d’ENGIE Green dans le département des Pyrénées-Atlantiques, le parc solaire d’Agnos a vocation à porter d’autres projets, pour que la communauté de communes puisse atteindre son objectif de 100% d’énergies renouvelables » souligne Mathieu Le Grelle Responsable Développement Nouvelle Aquitaine d’ENGIE Green.

Des élus engagés pour leur territoire

Agnos, commune de 1000 habitants de la communauté de communes du Haut-Béarn, doit le parc photovoltaïque à l’engagement de son maire, André Bernos, et plus largement du conseil municipal, en faveur de la transition énergétique. Soucieux d’une production énergétique verte et locale, défenseur des énergies renouvelables et soucieux de donner une traduction en actes à ses convictions, le maire porte l’attachement de toute la population du territoire à la production d’énergie verte. Il s’est ainsi engagé depuis plus d’une décennie pour voir l’aboutissement de son engagement avec l’inauguration du parc solaire d’Agnos.

« Engagé depuis plus de dix ans dans la protection de l’environnement, soucieux de préparer ma commune aux défis du changement climatique, et porté par la volonté des habitants, j’ai mené des projets avec tous les acteurs locaux volontaires, pour faire de l’action publique un véritable exemple en faveur d’un changement des pratiques, de l’innovation, et des économies d’énergie » conclut André Bernos Maire d’Agnos, Pyrénées Atlantiques.

Encadré

Une intégration paysagère modèle

Une attention toute particulière a été portée à la parfaite intégration paysagère du projet. Le parc est situé sur un terrain peu visible depuis la commune et dédié à l’installation photovoltaïque. Dès la phase d’étude, ENGIE Green a pris des engagements environnementaux, notamment pour la préservation du chemin communal et la création d’un verger conservatoire. La commune prévoit également d’investir dans d’autres projets à horizon 2026, notamment dans la perspective de l’installation du PGHM (Peloton de Gendarmerie de Haute Montagne) sur la commune.