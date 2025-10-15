Solaire + stockage : ZE Energy inaugure une nouvelle centrale dans les Landes

AprÃ¨s deux ans de construction, ZE Energy, spÃ©cialiste franÃ§ais des parcs hybrides Â« photovoltaÃ¯que + stockage Â», inaugure aujourd’hui sa 3Ã¨me centrale Ã Vert, dans les Landes. Cette nouvelle rÃ©alisation marque un jalon important dans la transition Ã©nergÃ©tique, intÃ©grant des technologies de stockage au cÅ“ur de la production dâ€™Ã©nergie verte et offrant une rÃ©ponse concrÃ¨te aux enjeux de dÃ©carbonation, de flexibilitÃ© et de souverainetÃ© Ã©nergÃ©tique.

ImplantÃ© sur 60 hectares, le parc de Vert associe une centrale photovoltaÃ¯que de 77 MW Ã un systÃ¨me de stockage par batteries lithium-ion de 29,6 MWh, capable de produire et stocker lâ€™Ã©quivalent de 90 GWh/an. Cette combinaison innovante assure une production dâ€™Ã©nergie stable et flexible, mÃªme en pÃ©riode de faible ensoleillement. Lâ€™Ã©nergie produite dans la centrale de Vert alimentera les rÃ©seaux et infrastructures dâ€™Orange, dans le cadre dâ€™un contrat dâ€™achat dâ€™Ã©nergie Ã long terme (CPPA) dâ€™une durÃ©e de 15 ans. Â« Le stockage nâ€™est plus une solution du futur : il est dÃ©sormais en train de se dÃ©ployer en France et en Europe, permettant de rÃ©soudre les problÃ¨mes dâ€™intermittence et de flexibilitÃ© du rÃ©seauÂ Â» souligne Mathieu Lassagne, PrÃ©sident de ZE Energy.

Â

Le stockage : une rÃ©volution pour la gestion de lâ€™Ã©nergie renouvelable

Le stockage dâ€™Ã©nergie est dÃ©sormais une technologie incontournable pour pallier lâ€™intermittence des Ã©nergies renouvelables. En garantissant une fourniture stable et prÃ©visible dâ€™Ã©lectricitÃ©, il permet de lisser les pics de consommation et dâ€™optimiser lâ€™utilisation de lâ€™Ã©nergie excÃ©dentaire, mÃªme en lâ€™absence de soleil. Â«Â Ce modÃ¨le hybride reprÃ©sente lâ€™avenir de lâ€™Ã©nergie dÃ©carbonÃ©e, avec une production fiable et Ã prix compÃ©titif, capable de soutenir la transition Ã©nergÃ©tique Ã grande Ã©chelle. AprÃ¨s deux premiÃ¨res rÃ©alisations dans le Loir-et-Cher, cette nouvelle centrale tÃ©moigne de la capacitÃ© de ZE Energy Ã dÃ©ployer en France des solutions Ã©nergÃ©tiques innovantes, promesse dâ€™un avenir Ã©nergÃ©tique plus rÃ©silient, vert et compÃ©titif Â» conclut Mathieu Lassagne.