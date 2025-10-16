Air Booster amorce lâ€™industrialisation de Solar BoostÂ© et confirme sa trajectoire de croissance

Acteur de la low tech, Air Booster transforme les faÃ§ades de bÃ¢timents en sources d’Ã©nergie renouvelable pour chauffer, rafraÃ®chir, assainir lâ€™air et Ã©conomiser durablement. Fort de son succÃ¨s sur le marchÃ© BtoB et portÃ© par l’engouement suscitÃ© par les premiÃ¨res prÃ©-commandes de son panneau Solar BoostÂ© (en avant-premiÃ¨re auprÃ¨s de la communautÃ© de Team for the the Planet), Air Booster amorce la phase dâ€™industrialisation de sa solution aÃ©rothermique.

Le 16 octobre dernier, lâ€™entreprise Air booster a accueilli plus de 200 invitÃ©s â€“ journalistes, institutionnels, partenaires, investisseurs et clients â€“ Ã Technowest (33) pour le lancement officiel de Solar BoostÂ©. Lâ€™occasion pour les porte-parole dâ€™Air Booster de retracer leur parcours de croissance et de partager leurs ambitions internationales. Les participants ont Ã©galement dÃ©couvert, en avant-premiÃ¨re, une Ã©dition limitÃ©e du panneau Solar BoostÂ©, crÃ©Ã©e en collaboration avec lâ€™artiste contemporain A-MO : une Å“uvre originale Ã la croisÃ©e de lâ€™art et de lâ€™innovation Ã©nergÃ©tique.

Air Booster propulse Solar BoostÂ© dans sa phase industrielle

GrÃ¢ce Ã une technologie innovante, brevetÃ©e et fabriquÃ©e en France, Air Booster transforme les faÃ§ades des bÃ¢timents en vÃ©ritables acteurs de la transition Ã©nergÃ©tique. Sa solution contribue Ã atteindre jusquâ€™Ã 80% de rÃ©duction de la facture de chauffage et de lâ€™empreinte carbone, et reste le retour sur investissement le plus court du marchÃ©. AprÃ¨s avoir conquis les acteurs BtoB (Safran, Renault Trucks, Suez, UIMM, RATP…) et testÃ© lâ€™appÃ©tence du marchÃ© BtoC (plus de 500 prÃ©-commandes), lâ€™entreprise amorce dÃ©sormais sa phase d’industrialisation. Cette Ã©tape stratÃ©gique et symbolique confirme le passage dâ€™une innovation prometteuse Ã une solution prÃªte Ã Ãªtre dÃ©ployÃ©e Ã grande Ã©chelle. Depuis ses dÃ©buts, le projet sâ€™appuie sur un partenariat historique avec lâ€™industriel DALâ€™ALU, acteur clÃ© dont lâ€™expertise en conception et industrialisation a permis de transformer lâ€™idÃ©e en un produit abouti et industrialisable. Avec dÃ©jÃ 500 panneaux en production (pour une livraison prÃ©vue dâ€™ici fin 2025), Air Booster dÃ©montre sa capacitÃ© Ã rÃ©pondre aux enjeux climatiques avec un produit concret et compÃ©titif.

La Solar Box, vÃ©ritable centre de pilotage qui gÃ¨re et optimise lâ€™ensemble du dispositif

Pour accompagner ce lancement, lâ€™entreprise dÃ©voile la Solar Box, vÃ©ritable centre de pilotage qui gÃ¨re et optimise lâ€™ensemble du dispositif. InstallÃ©e Ã lâ€™intÃ©rieur, la Solar Box assure la diffusion de lâ€™air chaud comme de lâ€™air frais et optimise en temps rÃ©el le fonctionnement global : rÃ©gulation des ventilateurs, stockage de lâ€™Ã©nergie solaire pour le rafraÃ®chissement nocturne et interface de commande intuitive accessible depuis une application mobile. Cette innovation technologique inÃ©dite redÃ©finit les standards de gestion et de diffusion de lâ€™Ã©nergie solaire. Son design Ã©co-conÃ§u a Ã©tÃ© confiÃ© aux designers du cabinet FÃ©lix & AssociÃ©s (33), tandis que le dÃ©veloppement de lâ€™application mobile a Ã©tÃ© rÃ©alisÃ© par lâ€™agence digitale Feelity (33). Â« Lâ€™entrÃ©e en phase industrielle marque un jalon majeur pour Solar BoostÂ©. Ce dÃ©ploiement concrÃ©tise notre volontÃ© de contribuer activement Ã la lutte contre le rÃ©chauffement climatique, avec une solution qui nâ€™utilise aucun watt et combine efficacitÃ©, utilitÃ© et esthÃ©tisme. Nous sommes convaincus que la transition Ã©nergÃ©tique doit rester simple dâ€™usage, mesurable dans ses rÃ©sultats et durable dans son design. Câ€™est pourquoi nous avons mobilisÃ© les meilleurs savoir-faire de Nouvelle-Aquitaine pour concevoir un dispositif de pilotage innovant, Ã la hauteur de nos ambitions Â» confie Christophe Fourcaud – Fondateur dâ€™Air Booster

Une croissance maÃ®trisÃ©e

Air Booster a fait le choix dâ€™une stratÃ©gie de distribution progressive et maÃ®trisÃ©e, pensÃ©e pour assurer un dÃ©ploiement optimal de Solar BoostÂ©. En sâ€™appuyant dans un premier temps sur un rÃ©seau de magasins pilotes et sur le lancement de son e-shop, lâ€™entreprise privilÃ©gie une montÃ©e en puissance raisonnÃ©e qui lui permet de rencontrer son public sans surproduire, tout en garantissant la qualitÃ© et la disponibilitÃ© de son offre. Cette approche, adossÃ©e Ã des partenariats solides avec des enseignes de rÃ©fÃ©rence comme Castorama, Leroy Merlin ou Saint-Gobain, constitue un socle robuste avant lâ€™expansion Ã lâ€™international dÃ©jÃ amorcÃ©e au BrÃ©sil et en Europe de lâ€™Est. Cet Ã©lan gÃ©nÃ¨re Ã©galement une dynamique de structuration interne impliquant la crÃ©ation dâ€™emplois au sein de lâ€™entreprise mais aussi chez ses partenaires industriels. Air Booster est passÃ© de 3 collaborateurs dÃ©but 2024 Ã 18 fin 2025 et prÃ©voit une dizaine de recrutements supplÃ©mentaires dâ€™ici fin 2026. Â« En structurant une distribution progressive et ciblÃ©e, nous crÃ©ons les conditions dâ€™une croissance durable qui bÃ©nÃ©ficie Ã la fois Ã nos collaborateurs, Ã nos partenaires et, plus largement, Ã lâ€™ensemble de la filiÃ¨re. Le potentiel de notre solution est Ã©norme, notre chiffre dâ€™affaires devrait Ãªtre multipliÃ© par 10 dâ€™ici fin 2025, pour atteindre 700 000 â‚¬, avec des perspectives de croissance fortes sur les prochaines annÃ©es Â» ajoute AurÃ©lien Rey – Directeur gÃ©nÃ©ral dâ€™Air Booster.