Les nominÃ©s des TrophÃ©es de l’innovation EnerGaÃ¯a 2025 sont â€¦

Parce que l’innovation est le moteur du changement, le Forum EnerGaÃ¯a met Ã l’honneur et rÃ©compense les projets les plus audacieux et inspirants, capables d’accÃ©lÃ©rer la transition Ã©nergÃ©tique. Voici donc les 12 nominÃ©s aux TrophÃ©es de l’innovation 2025. Ces projets tÃ©moignent de la crÃ©ativitÃ© et de l’engagement de des exposants. 4 PrixÂ sont dÃ©cernÃ©s dans 4 catÃ©gories inÃ©dites et transversales, etÂ 1 Prix Coup de cÅ“urÂ est attribuÃ© par la RÃ©gion Occitanie PyrÃ©nÃ©es / MÃ©diterranÃ©e Ã lâ€™un desÂ projets nominÃ©s.

CatÃ©gorie International

HELIOREC W300A

HelioRec a dÃ©veloppÃ© le W300A, un systÃ¨me flottant solaire innovant en forme de diamant pour zones cÃ´tiÃ¨res. IntÃ©grant des mÃ©canismes brevetÃ©s de Â«Â verrouillage hydrauliqueÂ Â» et d’Â Â»absorption des chocsÂ Â», il rÃ©siste Ã des vagues jusquâ€™Ã 4m et vents jusquâ€™Ã 200 km/h. AdaptÃ© Ã 70% des littoraux mondiaux, il intÃ¨gre 70% de plastique recyclÃ© avec un CAPEX compÃ©titif Ã©quivalent au solaire en toiture.

QANNT BeWeÂ®

BeWeÂ® rÃ©invente la cohabitation entre Ã©olien et biodiversitÃ©. GrÃ¢ce Ã lâ€™intelligence artificielle, ce systÃ¨me unique dÃ©tecte et identifie en temps rÃ©el les oiseaux autour des Ã©oliennes, jusquâ€™Ã 1 000 m. Il anticipe les risques de collision et dÃ©clenche des mesures prÃ©ventives, conciliant production dâ€™Ã©nergie renouvelable et protection des espÃ¨ces protÃ©gÃ©es.

SMA France SUNNY CENTRAL STORAGE UP-S

GrÃ¢ce Ã lâ€™utilisation novatrice de semi-conducteurs SiC Mosfet, le Sunny Central Storage 4600 UP-S reprÃ©sente une avancÃ©e significative dans le domaine des onduleurs Ã batterie de fortes puissances. Lâ€™onduleur rÃ©duit considÃ©rablement les contraintes thermiques tout en maintenant une capacitÃ© opÃ©rationnelle totale, notamment pour les applications liÃ©es Ã la stabilitÃ© du rÃ©seau ou Ã lâ€™arbitrage.

CatÃ©gorie dÃ©ployabilitÃ©

CELSIUS ENERGY SystÃ¨me de gÃ©oÃ©nergie sur sondes inclinÃ©es

Celsius Energy dÃ©carbone le chauffage et la climatisation des bÃ¢timents grÃ¢ce Ã sa technologie brevetÃ©e de sondes gÃ©othermiques inclinÃ©es, qui divise lâ€™emprise au sol par 100 et rend la gÃ©oÃ©nergie accessible mÃªme en milieu urbain dense. Le projet Banque Populaire Auvergne RhÃ´ne Alpes Ã Corenc illustre cette innovation, couvrant prÃ¨s de 90 % des besoins du bÃ¢timent en chaud et en froid.

GSE INTEGRATION Ground System Evolution

GSE Ground System Evolution rÃ©invente le solaire au sol : structure sans bÃ©ton, dÃ©montable, modulable, rapide Ã poser. Avec une inclinaison ajustable, une orientation Est-Ouest dense et un configurateur digital, il optimise les coÃ»ts, la logistique et la production. Une solution simple, durable et conÃ§ue pour accÃ©lÃ©rer les projets PV, de lâ€™agriculture aux centrales multi-MW.

SOPRASOLAR Soprasolar Flex

Soprasolar Flex est une solution photovoltaÃ¯que souple, lÃ©gÃ¨re et intÃ©grÃ©e Ã lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© des toitures terrasses. Compatible avec lâ€™offre complÃ¨te Soprasolar Light (isolant + Ã©tanchÃ©itÃ© + photovoltaÃ¯que), elle permet une installation sans renfort de charpente ni Ã©cran thermique, idÃ©ale pour les bÃ¢timents existants. Elle allie performance Ã©nergÃ©tique, simplicitÃ© de pose et durabilitÃ©, le tout 100% made in France !

CatÃ©gorie EcosystÃ¨me

SERENYSUN ENERGIES Notre Ã©nergie Vitrolles – CommunautÃ© Ã©nergie modÃ¨le concessif (13)

Notre Ã©nergie Vitrolles est une ambitieuse communautÃ© dâ€™Ã©nergie renouvelable dÃ©veloppÃ©e selon un modÃ¨le concessif, en partenariat avec la Ville de Vitrolles. Lâ€™opÃ©ration permet de dÃ©velopper un vÃ©ritable service public de gestion de lâ€™Ã©nergie photovoltaÃ¯que produite localement, assurant aux producteurs et aux consommateurs (publics et privÃ©s) de se retrouver dans un espace de partage efficient de cette Ã©nergie, tout en limitant lâ€™engagement financier de la Ville.

SNEF Autoconsommation pour les ports de plaisance

Nous dÃ©veloppons un service innovant de production, distribution et fourniture dâ€™Ã©lectricitÃ© pour les ports de plaisance, basÃ© sur un rÃ©seau dâ€™autoconsommation collective entre plaisanciers et infrastructures portuaires. En coopÃ©ration avec des acteurs industriels, acadÃ©miques et territoriaux, nous visons lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique locale et la dÃ©carbonation de la plaisance.

VALOREM Parc Ã©olien citoyen d’Andilly-Les-Marais – PEAM (17)

Le parc Ã©olien citoyen dâ€™Andilly-les-Marais (PEAM) : un projet coopÃ©ratif et exemplaire ! InitiÃ© en 2017 par la municipalitÃ©, PEAM a Ã©tÃ© dÃ©veloppÃ© par la COOPEC, sociÃ©tÃ© citoyenne locale, VALOREM, acteur franÃ§ais et indÃ©pendant dans les Ã©nergies renouvelables et TERRA ENERGIES, le fonds dâ€™investissement de la rÃ©gion Nouvelle-Aquitaine. Une installation inÃ©dite en Charente-Maritime qui sâ€™inscrit dans une dÃ©marche politique, Ã©conomique et sociale de rÃ©appropriation de lâ€™Ã©nergie par les citoyens.

CatÃ©gorie CircularitÃ©

AX GROUP Ax Solar Robot – Spider

Ax Solar Robot propose le premier robot de nettoyage de panneaux solaires autonome et Ã demeure : le Spider. Le Spider est un robot de nettoyage de panneaux solaires installÃ© Ã demeure sur les grandes toitures et ombriÃ¨res solaires. Une fois installÃ©, Spider ne nÃ©cessite pas dâ€™intervention humaine, il est 100% autonome. Le nettoyage se dÃ©clenche grÃ¢ce Ã ses capteurs dâ€™encrassements et de pluie qui permettent de nettoyer uniquement lorsque la perte de production justifie un nettoyage.

NOVOTEGRA Novotegra Green Roof

Green Roof est un systÃ¨me de fication PV pour toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e qui combine biotope, retention dâ€™eau et climatiseur, adaptÃ© aux enjeux de dÃ©veloppement durable de demain.

VOLTEC SOLAR TARKA Diamant

TARKA Diamant est un module photovoltaÃ¯que verre/backsheet renforcÃ© contre la grÃªle. Premier monoverre 3,2 mm sans antimoine enregistrÃ© RG5, il prouve que la rÃ©sistance maximale sâ€™obtient sans surconsommation de matiÃ¨re. Module et verre conÃ§us et industrialisÃ©s en France ; certification Origine France Garantie en cours. Il facilite le recyclage et sÃ©curise des chaÃ®nes dâ€™approvisionnement locales.