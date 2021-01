Â« Solaire photovoltaÃ¯que : AccÃ©lÃ©rons ensemble ! Â» : 500 participants rÃ©unis pour le 6Ã¨me Colloque national PhotovoltaÃ¯que du SER

Signe des attentes et de la mobilisation de la filière comme de l’ensemble des parties-prenantes au développement du solaire photovoltaïque, la 6ème édition du Colloque national Photovoltaïque, organisée par le Syndicat des énergies renouvelables en partenariat avec Actu-Environnement, a rencontré mardi 19 janvier dernier une large audience autour de débats particulièrement riches et ouverts, et permis l’organisation de nombreux rendez-vous BtoB entre les participants à travers la plateforme de networking numérique dédiée.

La tenue pour la première fois en distanciel, à travers la retransmission en live des tables-rondes autour d’un plateau télévisé, n’a pas diminué, bien au contraire, la soif d’échanges directs sur les voies et moyens de mettre la France sur la trajectoire des objectifs de développement du solaire photovoltaïque dont elle s’est dotée à travers la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) pour 2028, dans le cadre de sa stratégie de transition énergétique pour le climat. Contexte politique profondément marqué par la remise en cause rétroactive des contrats PV pré-2011, urgence du besoin de visibilité sur le cadre économique à travers les modalités des appels d’offres à venir et du futur guichet ouvert, contribution de la filière à la relance et à l’emploi dans les territoires, leviers et freins à la relocalisation industrielle, enjeux territoriaux liés à l’agrivoltaïsme comme à la mobilisation du foncier, intégration au bâtiment… : autant de sujets sur lesquels les débats entre près de 30 experts industriels et institutionnels de tous horizons ont montré la nécessité d’« accélérer ensemble », et souligné le besoin de simplification réglementaire, d’impulsion politique et économique et de fédération des secteurs connexes (promoteurs immobiliers, entrepôts logistiques, agriculture, carrières , grandes surfaces…) pour non seulement appuyer la dynamique du photovoltaïque en France, mais se donner les moyens de changer d’échelle, à hauteur des enjeux énergétiques et climatiques.