Activ-Energie, une interface efficace entre vendeurs et acheteurs de projets PV Ã  tout stade de dÃ©veloppement

Philippe Bourd œuvre dans le photovoltaïque depuis plus de 12 ans. Avec son fils Thomas, ils viennent de créer une société Activ-Energie qui a vocation à rechercher des projets PV développés, en cours de développement ou en service et de les proposer à des investisseurs historiques du secteur dans plus de 15 pays !

Depuis plus de douze ans, Philippe Bourd a contribué, à travers ses activités, au développement de nombreux projets photovoltaïques auprès d’investisseurs de premier plan. Au cours de ces douze années, en plus du développement de projets, il a réalisé de nombreuses ventes de PTF à des investisseurs français et étrangers, notamment à la suite du moratoire de 2010. « Ces trois dernières années, avec mon fils Thomas, nous avons co-développé plus de 80 MWc uniquement en – de 500 KWc. Nous sommes à l’origine d’une multitude de ventes de sociétés de projets PV (SPV) en développement ou en service. Ainsi, dans le cadre de notre activité, certains de nos investisseurs historiques nous ont sollicités afin de rechercher des centrales et des projets à reprendre » confie Philippe Bourd. Face à la demande croissante de ces développeurs, les Bourd, qui se sont constitués un panel d’investisseurs conséquent, ont donc décidé de créer Activ-Energie, cabinet de conseil indépendant spécialisé uniquement dans l’énergie photovoltaïque. Autour d’un leitmotiv : la discrétion et la confidentialité !

« Nous avons déniché un investisseur en moins d’une semaine »

Très axée sur les toitures et la mise à disposition de bâtiment, Activ-Energie élargit désormais son champ de compétence sur les centrales au sol. « Actuellement, nous participons également à la cession de PC obtenus avec PTF pour des fermes solaires au sol en France. Nous venons de finaliser un projet nanti d’un permis de construire de 10 MWc qui était devenu complexe à financer pour un opérateur. Idem pour un projet de 3,3 MW en toiture en suspens faute de financement pour lequel nous avons déniché un investisseur en moins d’une semaine. Vous savez aujourd’hui, il y a plus d’acheteurs que de vendeurs sur un marché tendu par le manque de foncier » poursuit Philippe Bourd. Activ-Energie ne se cantonne pas à la France. La société est présente via des contacts et des apporteurs d’affaires dans une quinzaine de pays, en Europe mais aussi au Japon, à Taïwan, en Thaïlande, en Jordanie, en Egypte ou au Sultanat d’Oman. « Activ-Energie est en capacité de débloquer pas mal de projets à l’arrêt. Une chose à savoir : nous ne facturons pas de frais au vendeur » assure Philippe Bourd. De quoi instaurer une certaine confiance sur un marché complexe !