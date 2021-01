Des Ã©tablissements financiers accordent prÃ¨s de 120 Mâ‚¬ de financements au programme ZÃ©phyr de Neon

La Caisse d’Epargne CEPAC, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Bpifrance et Crédit du Nord ont accordé près de 120 M€ de financements au programme Zéphyr de Neon. Ce programme permettra la construction de plusieurs champs éoliens et centrales solaires en France. Pour une capacité totale de 70 MW !

Le programme Zéphyr de Neoen, 1er producteur indépendant français d’énergies exclusivement renouvelables, constitue un portefeuille de projets éoliens et solaires situés en France métropolitaine représentant une capacité totale future de 70 MW à construire en 2021/2022. Avec ce programme et la signature, le 11 décembre 2020, du portefeuille Zéphyr 5, Neoen réaffirme son positionnement de premier plan dans la production d’énergies renouvelables en France.

Des financements qui ont du sens

La Caisse d’Epargne CEPAC et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels sont intervenus en tant que Co-Arrangeurs de cette transaction, dont la Caisse d’Epargne CEPAC est le Coordinateur et l’Agent des Crédits. Natixis est intervenu comme seule banque de couverture.

« Nous sommes fiers d’accompagner Neoen dans le financement de ces portefeuilles d’envergure et plus généralement de jouer un rôle actif dans leurs opérations d’investissement en France depuis plusieurs années. Ce financement – au terme d’une année très dense au service de la filière des Energies Renouvelables – met en valeur combien la Caisse

d’Epargne CEPAC a mis au cœur de ses priorités la transition énergétique à l’échelle de ses territoires », déclare Amaury Schoenauer, Directeur des Financements Structurés de la Caisse d’Epargne CEPAC. « Nous sommes très heureux d’accompagner à nouveau Neoen pour le financement de la construction de ses projets solaires et éoliens, dans la continuité de notre participation au crédit syndiqué à impact positif du groupe en mars dernier. Cette opération illustre parfaitement le sens que nous voulons donner à nos financements en conjuguant à la fois performance financière et extra-financière. Nos actions visent à soutenir la transition environnementale et à renforcer la vitalité économique des territoires », explique Charlotte Lavit d’Hautefort, Directrice du Marché des Infrastructures et Services Publics d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels.

Contribuer à la croissance de champions internationaux

« Nous sommes heureux d’être aux côtés de Neoen pour le développement de ses nouveaux parcs éoliens et solaires en France. Cet accompagnement de long terme de Bpifrance, Banque du Climat, s’inscrit dans notre volonté de participer activement à la transition écologique et de contribuer à la croissance de champions internationaux comme Neoen », remarque Aurélien Banon, délégué financement Paris Bpifrance financement.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Neoen dans son développement en participant au financement de trois nouveaux parcs éoliens. Cet accompagnement témoigne de la volonté du Groupe Crédit du Nord d’être un acteur de la transition énergétique auprès de ceux qui entreprennent au cœur des territoires », ajoute Philippe Camo, Directeur des Financements de Projets du Groupe Crédit du Nord.