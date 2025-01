Dans le Nord, Toyota et EDF, dÃ©ploie du solaire XXL en autoconsommation

Toyota Motor Manufacturing France (TMMF), basé à Onnaing (59), et le groupe EDF, poursuivent leur partenariat en faveur de la décarbonation avec la signature d’un contrat visant la construction de deux projets photovoltaïques d’envergure. Cette installation de 18 hectares, combinant des ombrières réalisées par EDF solutions solaires et une centrale au sol réalisée par LUXEL, fera de TMMF le plus grand parc photovoltaïque industriel en autoconsommation de France. Un partenariat ambitieux !

Depuis 2017, Toyota France et le groupe EDF collaborent étroitement pour réduire les émissions de CO2 du site de production basé à Onnaing dans le nord de la France. Ce partenariat, renouvelé en 2022 pour une durée de cinq ans, vise à faire du site de TMMF une référence environnementale. Les initiatives incluent notamment l’optimisation énergétique, l’électrification des process ainsi que l’intégration de capacités locales de production d’énergie et ont permis en 2024 de réduire de 29% les émissions de CO2 par véhicule produit (-72% par rapport au démarrage du site en 2001). Dans le cadre de ce partenariat, EDF solutions solaires et LUXEL, sociétés du groupe EDF, ont signé un contrat pour installer deux centrales photovoltaïques sur le site de TMMF.

Le plus grand parc photovoltaïque industriel en autoconsommation de France

Ces deux installations représentent une puissance de 18 MWc (soit une surface de 18 hectares, équivalente à la surface des bâtiments du site). Cette puissance sera répartie entre des ombrières photovoltaïques sur le parking du personnel, installées par EDF solutions solaires et une grande centrale au sol installée par LUXEL, autour de la piste d’essai des véhicules. Les ombrières permettront d’abriter les véhicules stationnés. Des bornes de recharges pour véhicules électriques pourront y être associées. Cette production d’électricité bas carbone sera autoconsommée en totalité par le site de TMMF. Une aubaine pour le bilan carbone des Yaris fabriquées sur place ! Ces installations représentent une avancée majeure dans la stratégie environnementale de TMMF, renforçant son engagement en faveur de la préservation de l’environnement dans une démarche d’innovation et d’amélioration continue.

Encadré

Chiffres clés

• Production annuelle : 18 200 MWh/an, soit la consommation annuelle de 3 310 habitants en moyenne en France

• Le taux d’autoconsommation visé par TMMF à horizon 2028 est de 20% des consommations électriques annuelles du site. Cette installation permettra au site de fabrication d’être autonome en électricité certaines heures de la journée, lorsque le soleil le permettra.