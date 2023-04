Solaire : le SER et ENERPLAN saluent la rÃ©activitÃ© du Gouvernement pour lancer des sessions dâ€™appels dâ€™offres additionnelles

Le Gouvernement a annoncé le lancement, au mois de juin, d’une session d’appels d’offres, au Sol et sur Toitures pour plus de 2 GW de projets solaires (1.5 GW au sol et 800 MW sur toiture). C’est un volume record qui doit permettre de faire plus que compenser le taux d’échec de la précédente session. Le SER et ENERPLAN saluent l’ambition et la réactivité du Gouvernement dans un contexte où il faut accélérer massivement le développement des énergies renouvelables. Cette prochaine session au volume record permettra de ne pas retarder le développement de la filière solaire, et devrait permettre, au contraire, de faire mieux qu’en 2022.

La dernière période des appels d’offres solaires – tant pour les segments au sol que sur bâtiments – ont connus des taux d’échec très importants, en raison d’une modification des cahiers des charges qui a entraîné une non-conformité des dossiers déposés. Face à cette situation clairement insatisfaisante, dans un contexte dans lequel le respect des trajectoires prévues dans la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) est indispensable pour mettre notre pays sur le chemin de la neutralité carbone, le Gouvernement a réagi en décidant rapidement le lancement de sessions additionnelles dès juin 2023 afin que les volumes de déploiement de ces énergies renouvelables ne soient pas réduits cette année et que nous puissions poursuivre l’accélération déjà engagée.

ENERPLAN et le SER saluent la volonté du Gouvernement de remédier, dans un contexte d’urgence énergétique, à cette situation par le lancement sans attendre de ces nouvelles sessions d’appels d’offres pour les segments sol et bâtiments, avec des volumes sans précédent. « Alors que la loi d’accélération des énergies renouvelables vient d’être promulguée, il eût été inconcevable de prendre du retard à travers des appels d’offres ayant révélé des problèmes de conformité administrative. Le Gouvernement a réagi pour redonner une trajectoire ambitieuse à la filière solaire en termes de volumes déployés et de respect du calendrier. Ces filières ont non seulement besoin de visibilité, mais aussi d’ambition, au moment où les discussions sur notre futur énergétique entrent dans une séquence charnière » déclare Jules Nyssen, Président du SER. « Dans le contexte d’accélération du Solaire voulue par le Gouvernement et la représentation nationale, la réactivité de la Ministre, à l’écoute de la filière solaire, va permettre de sortir par le haut de l’échec du dernier Appel d’Offres solaire. La filière le prend aussi comme un engagement pour le succès de la loi d’accélération et de la future loi énergie-climat » ajoute Daniel Bour, Président d’ENERPLAN.