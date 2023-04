Sanofi inaugure avec EDF ENR son premier parc photovoltaÃ¯que en autoconsommation sur son site de Montpellier

Sanofi et EDF ENR viennent d’inaugurer un nouveau parc photovoltaïque de 3,3 hectares au sein du site de recherche et développement de Sanofi à Montpellier. Ce parc produit de l’électricité depuis février 2023, intégralement autoconsommée par le site. Cette installation en autoconsommation, couplée à la mise en service de quarante bornes de recharge de véhicules électriques Izivia, est une première pour Sanofi en France.

Avec une production électrique annuelle de 5 490 MWh, soit l’équivalent de la consommation d’une ville de 4 000 habitants, le parc photovoltaïque de Sanofi, qui sera complétée par une centrale au sol en 2024, permettra de couvrir 17,5% des besoins électriques annuels du site. Le reste de ces besoins est couvert par un approvisionnement en électricité d’origine 100% renouvelable.

Une accélération de nos efforts avec la production d’une électricité propre directement consommée sur site

Pour accompagner le projet de décarbonation du site, les équipes ingénierie et maintenance de Sanofi ont lancé un appel à projet en avril 2019, remporté par EDF ENR. Les travaux ont débuté en septembre 2021 et le parc photovoltaïque a été livré en février 2023. Ce parc s’inscrit dans l’ambitieux programme mené depuis plusieurs années par Sanofi sur son site de Montpellier pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre. Ce programme a permis de réduire la consommation énergétique du site de 31,5% en 8 ans, en impliquant l’ensemble des parties prenantes – salariés, sous-traitants et résidents. Pour Audrey Derveloy, Présidente de Sanofi France : « Sanofi a l’ambition d’être un pionnier de l’industrie verte et s’engage vers une neutralité carbone d’ici 2030 et zéro émission nette d’ici 2045. Tous nos sites en France sont déjà alimentés par de l’électricité d’origine 100% renouvelable. Ce parc photovoltaïque développé par EDF ENR et avec le soutien de la Région Occitanie marque une accélération de nos efforts avec la production d’une électricité propre directement consommée sur site. »

Ombrières PV et bornes de recharge : association gagnante

Dans le cadre de son installation d’ombrières photovoltaïques, Sanofi a bénéficié du Fonds Européen de Développement Economique Régional (FEDER) d’un montant de 868 372 euros pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion Economique, Sociale et Territoriale de l’Union Européenne. Pour Benjamin Declas, Président d’EDF ENR : « L’association d’ombrières photovoltaïques en autoconsommation et de bornes de recharge pour véhicules électriques est une réponse particulièrement adaptée aux enjeux énergétiques d’acteurs majeurs comme Sanofi : production de sa propre électricité, protection des véhicules contre les intempéries et anticipation de la règlementation sur l’installation de panneaux solaires sur les parkings. Nous sommes fiers de pouvoir ainsi contribuer à l’ambition de Sanofi de réduire ses émissions de CO2 et ses consommations d’énergie. »

Planet Care : s’engager vers la neutralité carbone d’ici 2030

Dans le cadre de sa stratégie environnementale Planet Care, Sanofi s’est engagée vers la neutralité carbone d’ici 2030 et zéro émission nette d’ici 2045. L’utilisation d’électricité renouvelable sur ses sites est ainsi un levier d’action majeur. A ce jour, 62% des sites de Sanofi dans le monde sont alimentés par de l’électricité d’origine 100% renouvelable et l’entreprise s’est engagée à approvisionner l’ensemble de ses sites en électricité renouvelable d’ici 2030. Depuis une dizaine d’années, le photovoltaïque se développe sur les sites Sanofi en France et dans le monde. En France, les sites de Saint-Loubès et Ambarès (Gironde), Aramon (Gard) ou encore Sisteron (Alpes-de-Haute-Provence) produisent de l’électricité solaire à petite échelle, réinjectée dans le réseau EDF grâce à des ombrières photovoltaïques sur des parkings. Aujourd’hui, au-delà du site de Montpellier, d’autres installations de centrales solaires d’envergure sont prévues sur le site de Aramon en juillet 2023, le site d’Ambarès en 2024 et le site de Sisteron dans un futur proche. Des centrales similaires fonctionnent déjà sur les sites de Virginia en Australie, Goa en Inde et Scoppito en Italie.

Sanofi concentre aussi ses efforts sur l’amélioration de l’efficacité énergétique de ses sites existants et sur la conception d’usines à faible empreinte environnementale comme celle de Neuville-sur-Saône (Auvergne-Rhône-Alpes) qui sera certifiée LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), l’une des plus hautes certifications internationales.