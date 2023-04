Derbi/ADâ€™OCC : JournÃ©e rÃ©gionale filiÃ¨re solaire photovoltaÃ¯que le 9 mai Ã  Montpellier

L’agence AD’OCC et le Pôle de compétitivité Derbi organisent une journée dédiée à la filière solaire photovoltaïque le mardi 9 mai 2023, de 9h à 14h à la Cité de l’Économie et des Métiers de Demain à Montpellier. Le scénario Région à Énergie Positive (RePOS) de La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, comporte des objectifs ambitieux pour la filière solaire photovoltaïque. Il est envisagé de multiplier par 8 les puissances d’ici 2050 avec une production qui devra représenter 21TWh.

Dans l’objectif de répondre aux ambitions de cette filière, une feuille de route régionale énergie solaire est en cours de déploiement. Elle a pour objectif de structurer cette filière, d’accompagner l’innovation et d’encourager la création d’emplois. Ces objectifs sont d’autant plus importants dans le contexte international actuel.

Cette journée permettra de présenter les actualités et les avancées de la Feuille de route Régionale, et de mettre en avant des initiatives à impact sur le territoire. La matinée sera composée de 3 tables rondes :

- Solutions PV intelligentes au service de la flexibilité des réseaux électriques; exemples d’acteurs et de projets d’envergure en région

- PV flottant : une dynamique naissante en région Occitanie

- Le recyclage des panneaux PV : un enjeux majeur pour le développement de la filière

