Faradae : premiÃ¨re solution de stockage dâ€™energie sur mesure au sein dâ€™un foyer dâ€™accueil mÃ©dicalisÃ©

Faradae, entreprise intervenant en fonds propres pour financer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique de ses clients et dÃ©velopper des installations photovoltaÃ¯ques en autoconsommation, adaptÃ©es Ã chaque actif immobilier, franchit une nouvelle Ã©tape avec la livraison dâ€™une solution de stockage sur mesure au Foyer dâ€™Accueil MÃ©dicalisÃ© Â« Les Terrasses Â» Ã Lentilly(69), gÃ©rÃ© par lâ€™association OdynÃ©o. Pour une meilleure autoconsommation et une autonomie Ã©nergÃ©tique renforcÃ©eÂ !

La solution de stockage mise en place par Faradae, dâ€™une capacitÃ© de 133 kWh, vise Ã porter de 30 % Ã 40 % la couverture des besoins Ã©nergÃ©tiques du site, et donc Ã augmenter de 10 points la part dâ€™Ã©nergie renouvelable utilisÃ©e sur place, en maximisant lâ€™autoconsommation et en rÃ©duisant le recours au rÃ©seau. Elle permet Ã lâ€™Ã©tablissement de bÃ©nÃ©ficier dâ€™un coÃ»t du kilowattheure infÃ©rieur Ã celui de lâ€™Ã©lectricitÃ© du rÃ©seau, sans investissement initial ni gestion Ã prÃ©voir, puisque Faradae prend en charge le pilotage et la maintenance.

Optimisation des usages et stockage de lâ€™excÃ©dent

Ce gain de 10 points sur le taux dâ€™autoproduction repose sur deux leviers : lâ€™optimisation des usages, en alignant les consommations avec les heures de production solaire et le stockage de lâ€™excÃ©dent, pour couvrir les besoins en soirÃ©e ou lors de pÃ©riodes moins ensoleillÃ©es. Â«Â Ce seuil de 40 % correspond Ã lâ€™un des paliers rÃ©glementaires du DÃ©cret Tertiaire, qui impose une rÃ©duction progressive des consommations dâ€™Ã©nergie importÃ©e Ã horizon 2030. ConcrÃ¨tement, cette solution permet dâ€™augmenter significativement la part dâ€™Ã©nergie renouvelable utilisÃ©e sur site tout en rÃ©pondant aux objectifs rÃ©glementairesÂ Â» prÃ©cise Thomas Lawson, co-fondateur et prÃ©sident de Faradae. AprÃ¨s plusieurs mois de recherche et de collaboration technique, ce projet pilote illustre lâ€™expertise de Faradae dans la conception de solutions innovantes, performantes et durables, en ligne avec les exigences du DÃ©cret Tertiaire.

Un site sÃ©lectionnÃ© pour son potentiel dâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique

Ce projet a permis Ã Faradae de tester et valider, en conditions rÃ©elles, ses outils de gestion et de supervision, en vue de futurs dÃ©ploiements Ã plus grande Ã©chelle. Le site Â«â€¯Les Terrassesâ€¯Â» Ã Lentilly a Ã©tÃ© retenu pour ses caractÃ©ristiques Ã©nergÃ©tiques spÃ©cifiques : un dÃ©calage entre les courbes de production photovoltaÃ¯que et de consommation, offrant un fort potentiel dâ€™optimisation via le stockage. Cette premiÃ¨re solution sur mesure concrÃ©tise ainsi plusieurs mois de travail sur lâ€™architecture, la compatibilitÃ© des systÃ¨mes photovoltaÃ¯ques et le stockage. Elle permet de maximiser lâ€™usage de son Ã©lectricitÃ© locale, dâ€™amÃ©liorer lâ€™autoconsommation et de renforcer lâ€™autonomie Ã©nergÃ©tique, sans mobilisation dâ€™investissement.

Une solution de stockage sur mesure, combinant haute technologie et pilotage intelligent

La solution sâ€™inscrit dans une dÃ©marche globale de production solaire sur toiture et de recharge Ã©lectrique pour vÃ©hicules, avec un pilotage intelligent de la consommation. Pour atteindre ces objectifs, Faradae a dÃ©veloppÃ©, avec ses partenaires de stockage, un Energy Management System (EMS) capable de piloter finement la charge et la dÃ©charge de la batterie, optimiser lâ€™autoconsommation de lâ€™Ã©nergie produite localement, ainsi que de superviser et intervenir Ã distance, grÃ¢ce Ã une interface Cloud. Â«Â Le systÃ¨me de pilotage (EMS), dÃ©veloppÃ© en interne, optimise lâ€™autoconsommation tout en assurant la durabilitÃ© de la batterie et la performance globale de lâ€™installation. Par ailleurs, le dÃ©veloppement des interfaces de communication entre Faradae et lâ€™EMS a Ã©galement constituÃ© une avancÃ©e majeure. Il a fallu concevoir un environnement capable de recevoir les donnÃ©es et de transmettre les consignes Ã la batterie. Au-delÃ de la gestion charge/dÃ©charge, notre Ã©quipe anticipe dÃ©jÃ les futurs cas dâ€™usage pour garantir lâ€™Ã©volutivitÃ© de la solution Â» ajoute Thomas Lawson, co-fondateur et prÃ©sident de Faradae.

SÃ©curitÃ©, performance et sÃ©rÃ©nitÃ© avec sa solution de stockage sur mesure

InstallÃ©e sous un abri sÃ©curisÃ© sur le parking, la batterie intÃ¨gre des dispositifs dâ€™arrÃªt dâ€™urgence, des dÃ©tecteurs thermiques et de fumÃ©e, ainsi quâ€™un systÃ¨me anti-incendie validÃ© avec lâ€™assureur et le bureau de contrÃ´le, garantissant ainsi une conformitÃ© totale aux normes en vigueur. Sur le plan Ã©nergÃ©tique, le pilotage intelligent via lâ€™EMS se traduit par une hausse significative de lâ€™autoconsommation et un coÃ»t du kilowattheure stockÃ© infÃ©rieur Ã celui du rÃ©seau. En fin de vie, les modules sont repris et recyclÃ©s via des filiÃ¨res agrÃ©Ã©es, assurant une gestion responsable des matÃ©riaux. OdynÃ©o bÃ©nÃ©ficie ainsi dâ€™une autonomie renforcÃ©e, de coÃ»ts maÃ®trisÃ©s sans investissement initial ni mobilisation interne, et dâ€™une tranquillitÃ© dâ€™esprit totale grÃ¢ce Ã la prise en charge intÃ©grale du pilotage et de la maintenance par Faradae. Â« Pour nos clients, câ€™est simple : plus dâ€™autonomie, un kilowattheure stockÃ© moins cher que celui du rÃ©seau, sans investissement initial, avec un pilotage et une maintenance intÃ©gralement assurÃ©s Â» conclut Thomas Lawson.