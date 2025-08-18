Les actions amÃ©ricaines dans le secteur de l’Ã©nergie solaire flambent suite Ã  une Ã©volution de la rÃ©glementation

Depuis quelques jours, les actions de certaines sociÃ©tÃ©s solaires amÃ©ricaines augmentent aprÃ¨s que le TrÃ©sor amÃ©ricain a dÃ©voilÃ© vendredi de nouvelles rÃ¨gles fÃ©dÃ©rales en matiÃ¨re de subventions fiscales pour les projets solaires et Ã©oliens. Les changements apportÃ©s par le DÃ©partement du TrÃ©sor amÃ©ricain aux rÃ¨gles de subvention des projets solaires et Ã©oliens sont ainsi ” plus souples et moins sÃ©vÃ¨res que ce que de nombreux acteurs des secteurs Ã©olien et solaire craignaient” selon un analyste. Les rÃ¨gles prolongent la durÃ©e des crÃ©dits d’impÃ´t pour la plupart des promoteurs de projets Ã©oliens et solaires jusqu’en 2030.

Vendredi 15 aoÃ»t dernier, SunRun a bondi de 32%, SolarEdge de 16,7% et Enphase Energy de 8,1%. La sociÃ©tÃ© First Solar Ã©tait, quant Ã elle, en hausse de 11%. Lundi 18 aoÃ»t, les actions des entreprises de lâ€™Ã©cosystÃ¨me solaire amÃ©ricain poursuivaient leur forte hausse Ã lâ€™instar de Complete Solaria, de Shoals Technologies, dâ€™Array Technologie ou de Nextracker. On ne peut rien contre une idÃ©e dont le temps est venuÂ ! MÃªme les bourses amÃ©ricaines en sont convaincuesâ€¦