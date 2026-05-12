Solaire et batterie : la recette d’une ferme méthaniseur pour réduire sa facture énergétique

Storio Energy annonce la mise en service d’une installation de stockage par batterie de 440 kW / 900 kWh au sein de l’exploitation Bioénergie de l’étang, située dans la Marne. Ce projet illustre la synergie entre méthanisation, énergie solaire et stockage pour maximiser l’autonomie énergétique des exploitations agricoles. Détails !

Bioénergie de l’étang, entreprise spécialisée dans la production de biométhane, consomme chaque année entre 2 et 3 GWh. Pour répondre à cette consommation d’énergie importante, le site s’est équipé d’une centrale photovoltaïque d’1 MWc en autoconsommation totale. L’ajout de la solution de stockage par Storio Energy permet de lever les contraintes de l’autoconsommation sans injection. En stockant le surplus de production solaire en journée pour le restituer lors des pics de consommation ou de prix, la batterie permet de porter le taux d’autoconsommation du site de 65% (sans batterie) à 85%. “La production de biométhane consomme beaucoup d’électricité. Lors de la crise de 2022, les prix de l’électricité ont tellement bondi que l’équilibre économique de nombreuses exploitations a été remis en question. Le couplage centrale photovoltaïque et batterie pour stimuler l’autoconsommation permet à la fois de réduire la facture d’électricité et de protéger l’activité des crises énergétique sur le long terme” explique Romain Delaveau, Agriculteur et Président de la société Bioénergie de l’Etang.

Le pilotage par IA pour une rentabilité optimisée

Grâce à son système de gestion de l’énergie (EMS) propriétaire basé sur l’intelligence artificielle, Storio orchestre les flux en temps réel :

● Optimisation de l’autoconsommation : Utilisation maximale de l’énergie solaire produite sur site.

● Arbitrage tarifaire : Recharge de la batterie sur le réseau lors des heures creuses pour éviter les périodes de prix élevés.

● Services système : Participation à la stabilisation du réseau électrique (réglage de fréquence, mécanisme de capacité), générant des revenus additionnels pour l’exploitant.

Cette triple valorisation permet de rentabiliser rapidement le projet, avec un temps de retour sur investissement estimé à 6 ans.“Accompagner un projet aussi précurseur et emblématique de la transition énergétique, que celui de Bioénergie de l’Etang, montre tout le potentiel de notre solution. Celle-ci permet de réduire la facture énergétique de 10 % à 20 %, tout en apportant de la flexibilité au réseau électrique national” se réjouit Jean-Yves Stephan, cofondateur et CEO de Storio Energy.