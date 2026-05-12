Fronius accompagne les entreprises grÃ¢ce Ã  des solutions performantes

Les exploitations agricoles sont de plus en plus confrontÃ©es au dÃ©fi dâ€™assurer un approvisionnement Ã©nergÃ©tique sÃ»r, Ã©conomique et disponible Ã tout moment. Les entrepÃ´ts frigorifiques, les systÃ¨mes de ventilation et dâ€™alimentation ou les installations de transformation ont besoin dâ€™Ã©lectricitÃ©, souvent au moment mÃªme oÃ¹ le soleil ne brille pas. GrÃ¢ce Ã des solutions intelligentes, Fronius aide les exploitations agricoles Ã mettre en place un approvisionnement Ã©nergÃ©tique durable, efficace et fiable.

Des projets de rÃ©fÃ©rence menÃ©s en Haute-Autriche illustrent comment cela se traduit dans la pratique. Une exploitation agricole complÃ¨te son installation photovoltaÃ¯que avec un systÃ¨me de stockage dâ€™Ã©nergie, ce qui lui permet dâ€™augmenter considÃ©rablement son autoconsommation. Pendant lâ€™Ã©tÃ©, lâ€™ensemble des besoins Ã©nergÃ©tiques peut Ãªtre couvert par la production interne, y compris le matin et le soir. Il en rÃ©sulte une rÃ©duction sensible des coÃ»ts Ã©nergÃ©tiques, une plus grande autonomie et une alimentation qui sâ€™adapte de maniÃ¨re flexible aux besoins rÃ©els.

Concepts Ã©nergÃ©tiques agricoles modernes

Lâ€™un des principaux facteurs de rÃ©ussite rÃ©side dans la combinaison dâ€™un matÃ©riel photovoltaÃ¯que performant et de techniques systÃ¨me intelligents. Avec le Fronius Verto Plus, les exploitations agricoles disposent dâ€™un onduleur spÃ©cialement conÃ§u pour les applications professionnelles exigeantes. Sa densitÃ© de puissance Ã©levÃ©e, la flexibilitÃ© de sa conception et lâ€™intÃ©gration transparente de systÃ¨mes de stockage par batterie en font la base idÃ©ale pour les concepts Ã©nergÃ©tiques agricoles modernes.

Des avantages Ã©conomiques Ã©vidents

Lâ€™accent est mis en particulier sur la question du stockage : des solutions Ã©volutives garantissent un approvisionnement fiable des consommateurs critiques, mÃªme en cas de coupure de courant. Cela permet dâ€™Ã©viter les pertes de production, la dÃ©gradation de la qualitÃ© des produits en stock ou les arrÃªts dans les processus automatisÃ©s, ce qui constitue un avantage Ã©conomique indÃ©niable pour les entreprises de toutes tailles. Â« Il convient de mettre particuliÃ¨rement en avant le nouveau venu dans la gamme Reserva : le Fronius Reserva Pro. Il est trÃ¨s efficace, offre la qualitÃ© Ã©prouvÃ©e de Fronius, et aussi bien les cellules que les modules sont fabriquÃ©s en Europe Â», explique fiÃ¨rement Harald Scherleitner, CSO de Fronius International.