Le CrÃ©dit Agricole Alsace Vosges et Feedgy signent un partenariat pour moderniser les installations solaires agricoles

La banque rÃ©gionale et Feedgy, leader franÃ§ais du repowering photovoltaÃ¯que, sâ€™associent pour accompagner les exploitants agricoles dans la sÃ©curisation et la modernisation de leurs centrales solaires. Ce partenariat a Ã©tÃ© officialisÃ©, lundi 4 mai 2026, par Thierry Cornille, Directeur gÃ©nÃ©ral du CrÃ©dit Agricole Alsace Vosges, et Harold Darras, Fondateur et PrÃ©sident de Feedgy, Ã lâ€™occasion de la visite dâ€™une centrale photovoltaÃ¯que en cours de renouvellement (repowering), situÃ©e Ã GriesheimprÃ¨s-Molsheim dans le Bas-Rhin.

De nombreuses centrales photovoltaÃ¯ques installÃ©es sur des exploitations agricoles alsaciennes et vosgiennes il y a une quinzaine dâ€™annÃ©es prÃ©sentent dÃ©sormais des limites : baisse de performance, vieillissement des Ã©quipements et, dans certains cas, risques techniques pouvant aller jusquâ€™Ã des incidents matÃ©riels comme des incendies.

Un enjeu majeur du territoire

Face Ã ce constat, le partenariat entre le CrÃ©dit Agricole Alsace Vosges et Feedgy vise Ã mettre en relation les clients de la banque rÃ©gionale avec un expert reconnu du repowering, ce procÃ©dÃ© qui consiste Ã remplacer tout ou partie dâ€™une installation photovoltaÃ¯que afin dâ€™en amÃ©liorer les performances techniques et Ã©conomiques et dâ€™en renforcer la suretÃ©. Feedgy propose une offre clÃ© en main : du diagnostic Ã la mise en service de la nouvelle installation en passant par le suivi de chantier et la gestion des dÃ©marches administratives. GrÃ¢ce au repowering, les agriculteurs peuvent :

â€¢ moderniser leur installation avec des panneaux solaires nouvelle gÃ©nÃ©ration, plus performants ;

â€¢ sÃ©curiser leur exploitation en remettant les Ã©quipements aux normes actuelles ;

â€¢ anticiper les risques techniques et assurantiels ;

â€¢ prolonger la durÃ©e de vie de leur actif ;

â€¢ augmenter la puissance installÃ©e de minimum 10 % ;

â€¢ et continuer Ã bÃ©nÃ©ficier de leur tarif dâ€™achat historique, souvent trÃ¨s avantageux.

Lâ€™Ã©tude proposÃ©e est gratuite et sans engagement, permettant Ã chaque exploitant dâ€™Ã©valuer le potentiel de son installation, sans contrainte. Elle fait lâ€™objet dâ€™une validation par les experts du CrÃ©dit Agricole Alsace Vosges qui accompagnent ensuite le client dans ses dÃ©marches financiÃ¨res.

AmÃ©liorer les revenus tout en prÃ©parant lâ€™avenir

En remplaÃ§ant tout ou partie de leur centrale existante, les exploitants agricoles bÃ©nÃ©ficient dâ€™un gain de production significatif, grÃ¢ce Ã des technologies plus performantes, du maintien dâ€™un tarif dâ€™achat Ã©levÃ© jusquâ€™Ã la fin du contrat ainsi quâ€™un modÃ¨le permettant, dans la majoritÃ© des cas, de financer les travaux grÃ¢ce aux revenus gÃ©nÃ©rÃ©s. Ã€ court terme, lâ€™agriculteur sÃ©curise et optimise ses revenus. Ã€ moyen terme, il dispose dâ€™une installation neuve, prÃªte Ã entrer dans un nouveau cycle dâ€™exploitation et Ã sâ€™adapter aux futurs modes de valorisation de lâ€™Ã©nergie (autoconsommation individuelle ou collective, vente directe, etc.). Â« Le repowering est une opportunitÃ© unique pour les agriculteurs : amÃ©liorer la performance de leurs installations tout en conservant les conditions Ã©conomiques de leurs contrats historiques. Ce partenariat permet de dÃ©ployer ces solutions Ã grande Ã©chelle, au bÃ©nÃ©fice direct des exploitants et de la transition Ã©nergÃ©tique des territoires. Â» indique Harold Darras, PrÃ©sident et fondateur de Feedgy.

Un partenariat en faveur des transitions

Ce partenariat sâ€™inscrit dans une ambition commune : accompagner concrÃ¨tement les agriculteurs dans les transitions. La transition Ã©nergÃ©tique, en optimisant la production dâ€™Ã©nergie renouvelable sur des surfaces dÃ©jÃ exploitÃ©es, mais aussi la transition Ã©conomique des exploitations agricoles en renforÃ§ant leur rÃ©silience grÃ¢ce Ã la sÃ©curisation de leurs revenus. En se positionnant comme banque conseil, le CrÃ©dit Agricole Alsace Vosges confirme son rÃ´le dâ€™acteur engagÃ© aux cÃ´tÃ©s du monde agricole, attentif Ã la pÃ©rennitÃ© des exploitations et Ã la valorisation de leur patrimoine. Â« Avec ce partenariat, nous apportons Ã nos clients agriculteurs une solution concrÃ¨te pour moderniser leurs installations, sÃ©curiser leurs revenus et sâ€™inscrire pleinement dans la transition Ã©nergÃ©tique. Notre rÃ´le est dâ€™Ãªtre Ã leurs cÃ´tÃ©s dans la durÃ©e, en anticipant les Ã©volutions et en protÃ©geant la valeur de leurs actifs Â» conclut Thierry Cornille, Directeur gÃ©nÃ©ral du CrÃ©dit Agricole Alsace Vosges.

Ã€ propos de Feedgy

Feedgy maximise la performance et prolonge la durÃ©e de vie des centrales photovoltaÃ¯ques en France et en Europe. Lâ€™entreprise conÃ§oit, modernise et exploite des projets solaires grÃ¢ce Ã une expertise intÃ©grÃ©e mÃªlant ingÃ©nierie technique, innovation digitale et partenariats de long terme. Depuis plus de 10 ans, Feedgy sâ€™est imposÃ© comme un acteur majeur du repowering solaire, avec plus de 500 projets rÃ©alisÃ©s. Lâ€™entreprise dÃ©veloppe en permanence des solutions avancÃ©es et sur mesure, couvrant le repowering, lâ€™agrivoltaÃ¯sme, des solutions de valorisation de lâ€™Ã©lectricitÃ© comme lâ€™autoconsommation collective ainsi que des outils digitaux dÃ©diÃ©s. BasÃ©e en France, Feedgy poursuit son expansion en Europe, notamment en Espagne et en Allemagne, oÃ¹ plusieurs projets sont en dÃ©veloppement. Feedgy bÃ©nÃ©ficie du soutien de partenaires institutionnels et financiers de premier plan, parmi lesquels EIT InnoEnergy, Bpifrance et la banque Santander. DistinguÃ©e par le Financial Times deux annÃ©es de suite au sein du classement FT1000 des entreprises europÃ©ennes Ã la croissance la plus rapide, Feedgy confirme sa position dâ€™acteur clÃ© de la transition Ã©nergÃ©tique durable.