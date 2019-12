Solaire, électrique ou hydrogène : les bateaux s’électrisent lors du Nautic 2019

Dans la continuité de l’Espace Bleu, créé en faveur de la transition écologique, le Nautic dédie, dans le Hall 1, un espace réservé aux bateaux solaires et électriques, au cœur des enjeux environnementaux de demain. Un vent solaire souffle sur le nautisme électrique…

Constructeurs, fabricants de batteries et de moteurs, intégrateurs… ouvert à tous et co-organisé avec l’AFBE (Association Française pour le bateau électrique), l’espace consacré aux bateaux électriques s’étendra cette année sur 400 m² de surface au salon Nautic de Paris.

Une vingtaine de bateaux à propulsion électrique

L’espace bateaux solaires et électriques prend donc plus d’ampleur encore cette année et regroupe dans le Hall 1 une vingtaine de bateaux à propulsion électrique tels que l’Overboat de Neocean, les nouveautés des marques Naviwatt, Green River Cruises, Ecoconcept. A découvrir aussi les innovations comme la trottinette des mers de Next Blue Tech, ou le moteur électrique de chez Star Investment. L’Association Française du Bateau Electrique remettra pour la troisième fois le prix du bateau électrique de l’année, récompensant notamment l’esthétique du produit, son efficacité énergétique par rapport aux technologies utilisées, ses performances, ses équipements, son rapport taille/prix et les engagements du constructeur pour la filière du bateau électrique. La remise de ce prix, ouvert à tous les fabricants disposant d’un bateau ou d’un engin de plage à propulsion électrique dont la capacité n’excède pas douze places, se déroulera vendredi 13 décembre sur la Scène Nautic.

Energy Observer « booste » la solution hydrogène

Par ailleurs, Energy Observer Developments présentera sur le salon des solutions accessibles, performantes et répondant aux enjeux du XXIème siècle, basées sur le savoir-faire acquis à bord d’Energy Observer, véritable laboratoire flottant et premier navire à hydrogène à faire le tour du monde en autonomie énergétique. La société créée en 2019 vise en effet à promouvoir ce savoir-faire spécifique et le déploiement de solutions d’hydrogène propres dans tous les territoires, notamment dans le secteur maritime, afin d’encourager les décideurs à intégrer cette évolution dans leurs opérations. Une expertise de pointe, des produits technologiques, fiables et efficaces ainsi qu’un réseau exceptionnel de partenaires industriels font de l’entreprise une référence en matière de conception d’énergie intelligente et propre pour bâtir un avenir durable.

Des panneaux solaires innovants pour le navire du futur

Véritable laboratoire flottant, Energy Observer fonctionne grâce à un mélange de 3 sources d’énergie : solaire, éolienne et hydroélectrique. Pendant les deux premières années de navigation, l’énergie solaire s’est avérée être la première source de production d’énergie à bord. Deux technologies différentes coexistent : les panneaux adaptables et les panneaux bi-faciaux. Des panneaux adaptables, suivant les courbures du navire, ont été fournis par Solbian. Grâce à la méthode d’encapsulation brevetée, ils sont non seulement adaptables, mais aussi solides et légers. Alors qu’un panneau solaire standard pèse jusqu’à 20 kg pour 300 W, ceux qui équipent Energy Observer ne pèsent que 4 kg pour 300 W, soit un cinquième du poids des panneaux traditionnels. De plus, tous les panneaux adaptables installés sur Energy Observer proviennent de la série Solbian SP, des modules monocristallins à base de silicium dont les cellules atteignent un taux de conversion record de 24% de la lumière solaire en électricité. C’est précisément pour cette technologie performante que le navire a intégré, lors de son chantier d’hiver 2018, 27m² de panneaux solaires supplémentaires, tous fabriqués par Solbian.

Espace Energy Observer à découvrir dans le hall 1 du Nautic.